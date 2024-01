"Destination X" : 5ème épisode mardi 23 janvier 2024 sur M6, voici ce qui va se passer

Mardi 23 janvier 2024 à 21:10 sur M6, Philippe Bas vous proposera de découvrir le quatrième épisode de "Destination X" avec les 6 passagers encore en lice qui ont repris la route à bord du X-bus.

La semaine dernière deux candidats ont quitté le X-bus : Salomé, qui a placé son repère le plus loin de Venise et qui a écopé d'une pénalité infligée par Julien et Maxime qui s'est mal repéré dans Venise et qui a écopé lui aussi d'une pénalité sur le jeu des masques.

La compétition bat son plein pour les 6 derniers passagers à bord du X-Bus. Malheureusement pour l’un d’entre eux, elle va même continuer de s’intensifier en ce début d’épisode. Pour cause, Philippe Bas leur a imaginé un premier jeu hors norme au bout duquel 2 passagers seront soumis à un placement de X inattendu. Qui sera éliminé soudainement ?

Plus tard, les passagers seront conviés à un bal costumé à l’intérieur d’un château hors du temps. Dans ce nouveau jeu fort en émotion, ils devront repousser leurs limites plus que jamais pour remporter un indice crucial afin de se localiser. En effet, ils feront face à une deuxième élimination à la fin de l’épisode !

Alors, serez-vous capables de deviner où ils sont ?