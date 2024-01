"Qui veut être mon associé ?" : 2ème numéro mercredi 24 janvier 2024 sur M6 - Vidéo

Mercredi 24 janvier 2024 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le 2ème numéro de la 4ème saison de "Qui veut être mon associé ?". Voici ce qui va se passer dans cette émission...

Pour cette 2ème soirée de "Qui veut être mon associé ?", retrouvez Anthony Bourbon, Eric Larchevêque, Kelly Massol, Marc Simoncini, Tony Parker, Jean-Pierre Nadir et Stéphanie Delestre face à de nouveaux entrepreneurs hauts en couleurs.

Santé, sécurité, esthétique, vie quotidienne, recyclage et divertissement sont au programme avec des idées variées, innovantes et inspirantes.

Urgentime

Il y a plusieurs années, Anthony frôle la paralysie à vie en raison d’un mauvais diagnostic reçu par téléphone. Alors avec son ami Jovien, major de l’Ecole 42 (l’école de Xavier Niel), il s’investit d’une mission : donner des yeux à nos héros du quotidien. Nait Urgentime, une solution numérique, sans application ni téléchargement, permettant de transformer en visio n’importe quel appel téléphonique. 6 ans plus tard, Urgentime est utilisée par ¼ des Samu en France, de nombreuses entreprises soucieuses d’améliorer leur service clients et a même conquis le célèbre 911 américain ! Seuls sur ce beau projet depuis le début, Anthony et Jovien réussirontils à agrandir la famille pour accélérer leur développement ?

Teewax

Se badigeonner de cire pour s’épiler le nez ou les oreilles est rarement synonyme de plaisir. Mais parce que ce n’est pas une raison pour abandonner, Michaël a eu une idée : créer des sticks individuels prêts à l’emploi permettant de s’épiler soi- même ou en salon… presque sans douleur ! La manipulation dure moins d’une minute, est d’origine 100% naturelle et 100% française ! Nos investisseurs se laisseront-ils séduire par ce drôle de pari ?

Vidiamo

Maman de trois enfants, Bénédicte a dépensé toutes ses économies pour mettre au point un projet de poussette révolutionnaire : “La Limo”. Une invention brevetée permettant de passer du simple au double en un clic, mais aussi de jongler parmi une quantité impressionnante de 9 configurations ! Seule à bord, Bénédicte gère absolument tout malgré les obstacles et un contexte mondial qui a souvent perturbé son développement. Aujourd’hui, notre entrepreneuse tous terrains espère enfin trouver un soutien pour emmener sa Limo partout dans le monde.

Neuralia

Face à la prolifération des maladies du cerveau telles que Alzheimer, Parkinson ou Charcot, Neuralia a créé un concept unique en son genre : la première gamme de compléments alimentaires pour prendre soin de notre matière grise. Une idée incarnée par quatre produits visant à repousser les problèmes de dégénérescence mentale liés à l’âge et à nos modes de vie. Le projet est ultra ambitieux. Le pitch de nos trois entrepreneurs le sera-t-il tout autant pour convaincre nos business angels d’investir ?

Mon Livre SMS

À la recherche d’un cadeau original pour l’anniversaire de son couple, Joachim eut un jour une idée : immortaliser ses premiers échanges SMS avec sa compagne dans un livre collector. Il ne le sait pas encore, mais il vient d’inventer Mon Livre SMS et de devenir son premier client. 10 longues années ont été nécessaires pour venir à bout des contraintes technologiques liées au développement de ce projet. 10 années de combat mais aussi de désillusions qui ont mis sa résilience à l’épreuve. Après avoir mis sa vie entre parenthèse pour que Mon Livre SMS existe, ce grand sensible entame enfin la deuxième phase de son plan : trouver le requin des affaires qui l’aidera à franchir un nouveau palier…

En seconde partie de soirée

Ils avaient séduit les investisseurs et les téléspectateurs lors de la troisième saison avec des projets différents et innovants. Suite à leur apparition dans l’émission, leur société s’est développée et ils ont dû franchir des étapes importantes sur lesquelles nous allons revenir. Retour sur ces success stories !

Floatee

Le « hold up » d’Anthony Bourbon la saison dernière a beaucoup fait jaser. Un an plus tard, force est de constater que notre investisseur avait eu le nez creux. Floatee c’est aujourd’hui un projet en plein essor, de nouveaux bureaux, une gamme adulte en cours de développement et surtout trois vies sauvées l’été dernier. L’une des success stories les plus marquantes de la saison dernière.

Detective box

Lorsqu’Émilie était venue présenter « Detective box » elle ne s’attendait pas à ce que ce passage à la télévision change sa vie du tout au tout. Le concept s’est envolé, 13 000 box ont été vendues dont 1 700 durant les 72 heures qui ont suivi l’émission. Émilie s’est vite sentie débordée et a dû s’entourer très vite pour continuer sur sa lancée fulgurante !