"Danse avec les stars" de retour sur TF1 vendredi 16 février 2024 avec Camille Combal

Vendredi 16 février 2024 à 21:10 sur TF1, Camille Combal donnera le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Danse avec les stars".

Le plus célèbre concours de danse de France est de retour pour une nouvelle saison dès le vendredi 16 février sur TF1 et TF1+ !

Pour cette 13ème saison orchestrée par Camille Combal, une partie du casting a été dévoilée : James Denton (Acteur), Cristina Córdula (Animatrice de télévision et conseillère en image), Cœur de Pirate (Chanteuse) ainsi que Inès Reg (Humoriste) !

L'autre partie du casting sera révélée jeudi par TF1 ainsi que le jury de cette nouvelle saison. (Cet article sera donc réactualisé).

Après le show de "Danse avec les Stars", en 2ème partie de soirée, Camille Combal vous fera revivre les temps forts du prime dans "Danse avec les Stars, La Suite" !

Entouré des personnalités, juges et danseurs, Camille Combal vous proposera de faire le plein d'images inédites et de réactions à chaud. Découvrez les coulisses du prime, les « off » de tous nos couples lors de leur semaine d'entraînement, les moments incontournables auxquels vous avez échappé, et les secrets de fabrication de l’émission !