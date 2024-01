"Tout le monde joue avec la mémoire" le 13 février sur France 2 avec Julia Vignali & Fabien Olicard

Mardi 13 février 2024 à 21:10 sur France 2, vous allez en apprendre plus sur le fonctionnement de votre mémoire dans "Tout le monde joue avec la mémoire" présenté par Julia Vignali accompagnée de Fabien Olicard.

Julia Vignali, accompagnée de Fabien Olicard, le mentaliste, reçoivent des invités du monde du spectacle qui viennent se prêter au jeu en direct ! Le public et les téléspectateurs, via la webapp TLMJ, pourront jouer et évaluer leur mémoire.

Lors de cette soirée, tout le monde joue vraiment, et surtout, tout le monde peut gagner ! Connectez-vous en direct avec les invités et le public en plateau, jouez et participez aux tirages au sort. 10 téléspectateurs pourront gagner jusqu’à 10 000 € !

Des exercices ludiques d’observation et de mémorisation pour faire le bilan de votre mémoire et en évaluer les différentes facettes. Les questions portent sur des performances live, des happenings, des extraits de films… Pas besoin de connaissances mais d’une bonne mémoire.

Seront présents La troupe des « 10 commandements », Sarah Schwab, Tanguy Pastureau et Gérémy Crédeville. Et des surprises… en direct, tout est possible !

Fabien Olicard donnera des conseils pratiques pour améliorer notre mémoire et s’entraîner au quotidien.

Mémoire d’éléphant ou de poisson rouge ? Le temps d’une soirée, venez en apprendre plus sur le fonctionnement de votre mémoire, tout en vous amusant et en gagnant de l’argent !

Vous allez découvrir que l’état de votre mémoire est loin d’être une fatalité et que vous avez toutes les clés en main pour la rendre encore plus exceptionnelle qu’elle ne l’est déjà.