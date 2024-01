"Bienvenue au monastère" : le 3ème épisode diffusé vendredi 26 janvier 2024 sur C8 - Vidéo

Vendredi 26 janvier 2024 à 21:10, C8 vous proposera de découvrir le troisième épisode de "Bienvenue au monastère", un divertissement dans lequel 6 personnalités participent à une retraite spirituelle...

Fabienne Carat, Clara Morgane, Delphine Wespiser, Simon Castaldi, Paul El Kharrat et Jean-Marc-Généreux, ont accepté de vivre une expérience hors du commun : se couper du monde et participer a une retraite spirituelle pendant une semaine dans un Monastère historique au sein de la communauté religieuse du Couvent de Corbara en Corse.

Ils ne savent rien de ce qui les attend mais ce dont ils sont sûr, c’est qu’ils n’auront plus accès a` internet, au téléphone, et n’auront donc aucun contact avec le monde extérieur. Ils vont devoir apprendre à vivre dans le silence absolu, le recueillement et effectuer toutes les tâches qui leur seront demandées.

Comment ces retraitants, si éloignés de cet univers, vont-ils supporter cette vie de solitude, qui va les pousser à se poser 1000 questions sur eux, sur leurs proches et sur le monde qui les entoure ? Arriveront-ils à garder le silence et à suivre les règles du monastère ?

Ce qui est sûr, c’est que le besoin de communiquer va déclencher des moments de franche rigolade qui ne seront d’ailleurs pas toujours appropriés.

Cette quête initiatique, totalement inédite, va permettre à ces six personnalités de découvrir des choses enfouies au plus profond d’elles-mêmes, ou dont elles ne soupçonnaient absolument pas l’existence, certains vont douter, changer, s’émouvoir, nous émouvoir, mais tous vont évoluer et repartiront différents de ce monastère. Cette expérience unique, cette quête initiatique, ne laissera personne indifférent…