"Le Gala des Pièces Jaunes" samedi 27 janvier 2024 sur France 2 : les artistes présents

Samedi 27 janvier 2024 à France 2 diffusera à partir de 21:10 "Le Gala des Pièces Jaunes", un concert événement en présence de nombreux artistes.

À l'occasion de l'opération Pièces jaunes et suite au succès de la dernière édition, France Télévisions et Electron Libre Productions (Groupe Mediawan) s'associe à nouveau à la Fondation des Hôpitaux pour proposer la deuxième édition du concert-événement Le Gala des Pièces jaunes avec une affiche exceptionnelle en direct de l'Accor Arena. Le concert réunira pour la première fois des artistes comme Maroon 5, A$AP Rocky, J Balvin, LISA, Stray Kids, Khatia Buniatishvili...

Pour le Gala des Pièces jaunes, des artistes internationaux et français de premier plan se mobilisent pour lever des fonds et améliorer le cadre de vie des enfants et adolescents hospitalisés ou en souffrance. Réunis autour d'une belle cause depuis l'Accor Arena à Bercy, ils nous offriront un spectacle unique fait de moments forts et de collaborations inattendues.

Sur scène, Maroon 5, A$AP Rocky, J Balvin, LISA, Stray Kids, Pharrell Williams, Gims, Nadine Sierra, Khatia Buniatishvili, Swae Lee, Alejandro, Gautier Capuçon… seront accompagnés de l'orchestre du gala dirigé par Adrien Perruchon et Maxime Pascal.

Stars internationales de la variété et du classique s'engagent ensemble pour créer des moments d’émotion inoubliables tout au long de la soirée et faire de ce Gala des Pièces jaunes un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !

À qui servent les Pièces jaunes ?

Depuis trente-quatre ans, l’opération Pièces jaunes est le grand rendez-vous de la générosité de début d’année avec son emblématique tirelire. Grâce à l'opération Pièces jaunes, la Fondation des Hôpitaux a pu soutenir plus de 9 700 projets dans les établissements de santé pédiatrique publics et privés à but non lucratif. En cette année olympique, un accent particulier sera mis sur le soutien dans la mise en place de dispositifs facilitant la pratique sportive à l'hôpital pour les enfants et les adolescents, notamment à travers le financement des terrains de sport adaptés des murs d'escalade ou des parcours de motricité.

Une campagne marquée par le retour de la tirelire

La campagne Pièces Jaunes prendra place cette année du 10 janvier au 4 février 2024. La célèbre tirelire sera de nouveau présente cette année pour la grande collecte de pièces au profit des enfants et des adolescents à l'hôpital. La Fondation des Hôpitaux invite les écoles, les familles, les hôpitaux, et les entreprises à récupérer leur tirelire dans les 8 000 bureaux de Poste dès le 10 janvier pour collecter leurs pièces. Chaque donateur pourra rapporter sa tirelire remplie de pièces en bureau de Poste jusqu’au samedi 3 février 2024.

Une collecte également digitale

Depuis Pièces jaunes 2021, l’opération 100 % en ligne a prouvé l’importance du digital dans le dispositif de collecte. Pour l’édition 2024, la Fondation des Hôpitaux poursuit son action dans ce sens et amplifie son dispositif de soutien digital :