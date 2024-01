"Votre playlist idéale des tubes en duo" sur NRJ12 lundi 29 janvier 2024

Lundi 29 janvier 2024 à 21:10, NRJ12 diffusera "Votre playlist idéale des tubes en duo", une soirée au cours de laquelle vous allez redécouvrir 40 ans de tubes incontournables interprétés à deux.

Des duos français et internationaux que les téléspectateurs ont eux-mêmes choisis de faire figurer dans leur playlist idéale en votant sur le site de NRJ12.

Quels sont les duos qui figureront dans cette playlist ?

Des couples légendaires : Céline Dion & Jean-Jacques Goldman, Renaud & Axelle Red, Vanessa Paradis & M, Vitaa & Slimane Zazie & Axel Bauer, Maurane & Lara Fabian, Calogero & Passi...

Des rencontres inattendues : Florent Pagny & Kad Merad, Johnny Hallyday & Louane, Julien Doré & Patrick Bruel, M. Pokora & Edith Piaf...

Des collaborations d'un soir : Christophe Willem & Yseult, Pascal Obispo & Shy'm, Jenifer & Zaz, Kendji Girac & Vianney...

Autant de duos que de nombreux artistes et journalistes vous feront découvrir en vous dévoilant les petits secrets qui se cachent derrière ces rencontres inoubliables.

Avec : Christophe Willem, Michael Jones, Cécilia Cara, Damien Sargue, Natasha St-Pier, Mentissa, Chimène Badi, Jean-Baptiste Guégan, Joniece Jamison, Éric et Quentin, Joyce Jonathan, Les Coquettes, Vincent Niclo, Alexandre Devoise, Émile et Images, Tiffany Bonvoisin, Thierry Cadet, Philippe & Sandy et beaucoup d'autres...

Deux fois plus de stars pour une grande soirée 100% tubes !