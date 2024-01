"Un dîner presque parfait" : spéciale « Mondial du dîner » du 29 janvier au 2 février 2024 sur W9

Du lundi 29 janvier au vendredi 2 février 2024 à 18:50 sur W9 dans "Un dîner presque parfait" le Brésil, le Congo, la Belgique, l’Italie et la France s’affrontent à Paris la capitale de la gastronomie.

Nos 5 cuisiniers amateurs vont devoir exceller en cuisine tout en représentant fièrement leur pays respectif. Ils feront découvrir à leurs convives les richesses gastronomiques et une animation typique de leur nation d’origine.

Nos candidats des 4 coins de la planète devront redoubler d’effort pour faire leur place au sein de cette semaine de compétition.

Attention, Niccolo Ferrari, la star de télé-réalité et seul garçon de la semaine tentera d’user tous ses charmes pour séduire ses concurrentes et remporter leur cœur et la compétition… mais pas si simple, surtout que Solène, son ex petite amie d’une précédente aventure, sera de la partie et fera tout pour l’empêcher d’arriver à ses fins !

Alors, lequel d’entre eux sera le digne représentant de la gastronomie de son pays et remportera le titre de « meilleur hôte de la semaine » ?