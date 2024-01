"Qui veut être mon associé ?" : 3ème numéro mercredi 31 janvier 2024 sur M6 - Vidéo

Mercredi 31 janvier 2024 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le 3ème numéro de la 4ème saison de "Qui veut être mon associé ?". Voici ce qui va se passer dans cette émission...

Pour cette 3ème soirée de "Qui veut être mon associé ?", retrouvez Anthony Bourbon, Eric Larchevêque, Kelly Massol, Marc Simoncini, Tony Parker, Jean-Pierre Nadir et Stéphanie Delestre face à de nouveaux entrepreneurs hauts en couleurs.

Skincasts

Skincasts ce sont les plâtres du futur après un constat simple : ne peut-on pas construire une attelle légère, aérée, adaptable à tous et entièrement remboursée ? Cela fait maintenant 2 ans qu’Alain (ingénieur) et Redha (chirurgien orthopédiste) travaillent d’arrachepied pour proposer une solution innovante qui a pour unique objectif d’améliorer la condition de vie des patients. En bonus : les attèles sont biodégradables et recyclables !

Bati Garanti

Lorsque Marylène se lance dans la rénovation de sa maison elle fait confiance à des professionnels du bâtiment. Malheureusement suite à un acompte payé, elle n’aura plus de nouvelles des entrepreneurs. Elle crée donc Bati garanti, une plateforme qui permet une sérénité pour les Français souhaitant faire des travaux mais aussi pour les professionnels soucieux de se faire régler leur travail !

Maison Athlé

Julie vient présenter Maison Athlé, une marque d’accessoires sportifs fonctionnels et esthétiques. Cette entrepreneuse a mis tout son argent et son énergie dans cette marque qui allie sa passion (le sport) et sa mission (rajouter du sport dans la mode et de la mode dans le sport). Elle se présente devant les entrepreneurs afin de structurer sa marque et étendre sa gamme…

Le Guide Ultime

Le Guide Ultime c’est un média qui touche 7 millions de personnes par mois sur les réseaux sociaux. C’est aussi des bons plans et des bonnes adresses à travers de courtes vidéos. Si Nora et Victor sont devant les investisseurs c’est pour lancer un abonnement qui saura vous faire faire des économies en profitant des meilleures adresses.

Knap

Knap souhaite révolutionner l’expérience d’achat en magasin grâce à des charriots connectés. Aujourd’hui ils présentent un nouveau produit aux investisseurs “L’I-Kart” ou comment rendre un charriot intelligent en un clip. Le concept est simple, présenter les produits en le scannant sur l’ “I-Kart” et profiter d’autres fonctionnalité comme les listes de course, les informations produits, coupons de réduction etc…

En deuxième partie de soirée, retrouvez 2 autres face à face avec les investisseurs :

Cookidiction

Cette entreprise est née pendant le confinement puisque chaque jour Charlotte et Leslie préparaient des cookies pour le personnel soignant. Force d’une identité visuelle forte et de produits déclinables, savoureux et disponibles sur leur e-shop ces deux soeurs aimeraient séduire la France entière voire dépasser les frontières…

Freecovery

Guillaume est un grand sportif, et comme tout sportif qui se respecte il met un point d’honneur à faire une bonne récupération musculaire après chaque effort. Cette fois il vient présenter Freecovery aux investisseurs, une solution brevetée de récupération nomade, autonome et validée scientifiquement.

Vous aurez également des nouvelles d’anciens candidats pour découvrir la suite de leurs aventures depuis leur passage dans l’émission.

Respire

Rappelez-vous de l’aventure de Justine et Thomas qui avaient pitché un mois seulement après avoir lancé leur entreprise. Marc Simoncini avait même alors proposé beaucoup plus que la somme demandée, mais c’était bien trop pour nos jeunes entrepreneurs à ce moment-là. Quelques années plus tard “Respire” c’est 30 produits, 30 salariés et 8 millions d’euros de chiffre d’affaires en 4 ans !

Les mains de mamie

L’an dernier, accompagnée de son gang de mamie, Aurélie était venue pitcher pour la première fois devant les investisseurs. La première marque de maille inter générationnelle et française. Le but est simple, vendre des pulls en maille co-conçus par “les mamies”. C’est alors Jean-Pierre Nadir qui avait remporté le deal. Le soir de la diffusion 50 000 personnes s’étaient connectées sur internet, les followers ont doublé sur Instagram et elles ont réalisé 2 mois de chiffre d’affaires en 24 heures !