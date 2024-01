"Bûcheron : un métier à hauts risques" : 2 épisodes diffusés sur RMC Découverte jeudi 1er février 2024

Jeudi 1er février 2024 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 3ème saison de la série documentaire "Bûcheron : un métier à hauts risques".

En France, le métier de bûcheron est classé numéro deux parmi les plus dangereux. L'espèrance de vie de ces professionnels n'excèdent pas 63 ans, presque 20 ans de moins que l'ensemble des Français !

Et pourtant, les bûcherons français ne changeraient de métier pour rien au monde tellement, bien souvent, ce métier est aussi une passion. Ils entretiennent, replantent, abattent des arbres gigantesques, parfois au péril de leur vie.

Dans cette troisième saison inédite de "Bucheron, un métier à hauts risques", RMC Découverte vous propose de suivre leur quotidien.

21:10 Épisode 7 Exploitants en danger



Dans cet épisode, technologie de pointe, sensations fortes et défis de haut niveau seront au rendez-vous !

Avec la famille Recorbet à Ronno en Rhône-Alpes, nous suivrons la fabrication d'un engin forestier unique au monde et sur mesure dans les coulisses d'une chaudronnerie française. Et c´est à Bastien, 23 ans, que reviendra la lourde tâche de dompter le mastodonte de 20 tonnes sur un terrain en pente et accidenté.

Au nord-est de la France à Schirrein en Alsace, nous assisterons aux championnats de France de bûcheronnage sportif avec Julien Meyer, bûcheron dans la vie et bête de concours !

22:30 Épisode 8 Sur l'eau, dans les airs et sur terre



Dans cet épisode, nous suivrons 3 forestiers passionnés dans des chantiers ultra complexes !

Dans le sud-ouest, à quelques kilomètres d´Agen, Benoît Godin et son équipe vont tout faire pour sécuriser le Canal de Garonne où un nombre incalculable d´arbres menace la sécurité des plaisanciers.

Quelques centaines de kilomètres plus à l´est, en Lozère, nous retrouverons Enzo Pettavino qui va tenter de mener à bien un chantier d´une ampleur inédite, pour lequel, il va mettre les gros moyens : Porteur, skidder, et même sa toute nouvelle abatteuse !

Enfin, dans les Yvelines, Thomas Bran, membre de l´Office National des Forêts, va faire appel à une unité d´exception ! Des bûcherons spécialisés qui réaliseront l´abattage périlleux de 2 chênes bicentenaires menaçant une voie ferrée...