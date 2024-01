"Taratata 100% live" vendredi 2 février 2024 sur France 2, les invités de Nagui - Vidéo

Nagui vous donne rendez-vous sur France 2 vendredi 2 février 2023 à 23:10 pour un nouveau numéro de "Taratata 100% live", la seule émission musicale live du PAF avec le meilleur des artistes français et internationaux ! Des moments rares à la télévision avec toujours plus de performances et des duos inédits.

Nagui vous propose un plateau d’exception avec pour commencer la présence d’un groupe culte qui a marqué la new wave avec ses chansons pop avant-gardistes : Orchestral Manoeuvres in the Dark. Le groupe nous offrira deux de ses plus grands tubes « Electricity » et « Enola Gay » ainsi que « Bauhaus Staircase », extrait de son nouvel album.

Zaho de Sagazan est la révélation musicale française 2023. L'artiste à la voix singulière et puissante vient présenter « La Symphonie des éclairs », extrait de son premier album sorti au printemps dernier.

Groupe phare des années 1990, la bande de Marco Prince et Yarol Poupaud est de retour ! La Fédération Française de Fonk s’est reformée pour un cinquième opus… Vingt-trois ans après leur dernier disque, FFF va chanter le single très accrocheur « Les magazines », extrait de leur nouvel album « I Scream », sorti en novembre dernier.

FFF et le groupe de rock lillois Skip The Use vont interpréter le titre classé parmi les plus grandes chansons de tous les temps « Seven Nation Army » du groupe de rock américain The White Stripes.

De retour dans Taratata, le guitar hero américain Ayron Jones va proposer une sublime version acoustique de « Blood In The Water » extrait de « Chronicles Of The Kid », son dernier album. Il partagera également un duo avec le groupe de metal symphonique néerlandais Within Temptation sur l’énorme succès « Dirty Diana » de Michael Jackson.

Chacune de ces performances sera ponctuée par des confidences des invités sur les moments forts ayant jalonné leur carrière, mais aussi de superbes parenthèses musicales acoustiques, comme toujours dans Taratata.