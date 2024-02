"N'oubliez pas les paroles !" : Le casting est ouvert, devenez le prochain Maestro de l'émission

La production de l'émission "N'oubliez pas les paroles !" lance un grand casting national. Si vous souhaitez devenir le prochain Maesto, c'est le moment de vous inscrire...

Cela fait déjà 16 ans que l'émission de France 2, menée par Nagui et ses Zikos, rassemble, chaque soir, plusieurs millions de Français, Belges et Suisses, autour de la chanson française.

Un karaoké géant qui a vu plus de 5 000 candidats se confronter aux grands classiques de Céline Dion, Johnny Hallyday et Claude François mais aussi Soprano, Angèle et Vianney.

16 ans de "N'oubliez Pas Les Paroles !" c'est aussi plus d'un millier de castings en France, en Belgique et en Suisse. Et, depuis 4 ans, une nouvelle méthode de sélection à distance, mais sans jamais perdre en bonne humeur.

Devenez le prochain Maestro !

Et si vous deveniez vous aussi le prochain Maestro de "N'oubliez Pas Les Paroles !" comme Margaux, Renaud ou plus récemment Charlotte ou Laurens, sans sortir de chez vous ?

Alors, si vos amis vous surnomment le « jukebox », si vous faites de votre douche l'Olympia et de votre voiture le Stade de France, si vous avez envie de vivre une expérience inoubliable avec des musiciens en live et peut-être gagner jusqu'à 20 000€ par émission, inscrivez-vous !

Quelques conseils de la production pour assurer votre casting...

Révisez et apprenez des chansons ! Pas de secret pour arriver sur le plateau et gagner de l'argent : il faut connaître les classiques de la chanson française, acquérir une culture musicale large et éviter les pièges.

Entraînez-vous à chanter sur des bandes-son. Cela permettra de réviser mais aussi de maîtriser le rythme et votre voix.

Inscrivez-vous dès présent

Deux méthodes pour vous inscrire au casting de "N'oubliez pas les paroles !" :