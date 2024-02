"Votre playlist idéale des sketchs des années 90" sur NRJ12 lundi 5 février 2024

Lundi 5 février 2024 à 21:10, NRJ12 diffusera "Votre playlist idéale des sketchs des années 90", une émission qui vous propose de retrouvee toutes les stars de l'humour dans leurs sketchs les plus cultes.

Une émission conçue sur mesure pour les téléspectateurs puisque ce sont eux qui ont fait leur sélection en votant sur le site de NRJ12. Quels sketchs cultes des années 90 figureront dans cette playlist ?

Retrouvez les plus grands humoristes qui ont émergé durant cette décennie, de Dany Boon à Anne Roumanoff en passant pas Jamel Debbouze, Laurent Gerra ou Les Chevaliers du Fiel...

Les meilleures parodies signées par Les Inconnus ou Les Nuls, les personnages cultes d'Élie Kakou, Gad Elmaleh ou Élie Semoun, les crises de nerfs hilarantes de Muriel Robin et de Jean-Marie Bigard, sans oublier les caméras cachées de Jean-Yves Lafesse et Raphaël Mezrahi... Et beaucoup d'autres surprises...

Une décennie de rire et autant de sketchs incontournables que de nombreux artistes et journalistes vous feront découvrir en vous dévoilant les coulisses et en vous révélant de nombreuses anecdotes.

Avec la participation de : Florent PEYRE, LES CHEVALIERS DU FIEL, Élodie POUX, BOODER, Raphaël MEZRAHI, Olivier DE BENOIST, ÉRIC ET QUENTIN, Bruno ROBLÈS, David VOINSON, Antonia DE RENDINGER, NICOLETTA, Arnaud DEMANCHE, Alexandre PESLE, Élodie ARNOULD, Nicole AVEZARD, Laurent BARAT, Didier BARBELIVIEN, Karine DUBERNET, Grégoire FURRER, Francis GINIBRE, Manu JOUCLA, Éric MASSOT, Florence MENDEZ et beaucoup d'autres...

Une soirée 100% rire spécialement conçue par les téléspectateurs !