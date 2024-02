"Objectif maison : un an pour tout changer" : 8ème et dernier épisode sur 6ter mardi 6 février 2024

Mardi 6 février 2024 à 21:05, 6ter vous proposera de découvrir le 8ème et dernier épisode de la 2ème saison inédite de la série "Objectif maison : un an pour tout changer" en compagnie de 8 familles qui ouvrent les portes de leurs chantiers.

Chaque année, près d’un million de Français deviennent propriétaires. Construire ou rénover une maison, c’est une aventure dans laquelle on embarque toute sa tribu.

Pendant un an, 8 familles ont ouvert les portes de leurs chantiers. Pour toutes, c’est le projet d’une vie, l’investissement de toutes leurs économies. Maison en polystyrène, habitat alternatif, longère ou ferme à rénover, moulin à restaurer…

Pour ces familles, le pari est excitant mais extrêmement osé : entre les retards, le manque d’expérience et les aléas liés à ces chantiers longue durée, c’est un véritable parcours du combattant qui les attend et qui va mettre leurs nerfs à rude épreuve. Sans oublier une vie familiale bouleversée et des enfants à gérer.

Au programme : des tensions, des déconvenues, mais aussi d’immenses fiertés et du bonheur XXL !

Épisode 8

En Normandie, Laure et Matthieu n’ont jamais été aussi proches du but. Le jeune papa va s’attaquer à un dernier gros chantier : l’installation de la VMC, qui va lui donner beaucoup de fil à retordre. Laure pourra enfin se lancer dans l’aménagement et la déco des pièces situées à l’étage. Auront-ils fini dans les temps pour recevoir leurs proches comme ils l’avaient prévu ?

En Picardie, Julie et David ont plusieurs mois de retard : stress, angoisse, la famille ne voit pas le bout du tunnel. Heureusement, leurs amis sont là pour leur remonter le moral !

Chez Olivia et Brice près de Toulouse, tout s’accélère depuis leur emménagement : achat de la cuisine, peinture et travaux de jour comme de nuit, ils font tout pour rendre la maison la plus habitable possible, quitte à fabriquer eux-mêmes certains accessoires de décor. Des réussites mais aussi quelques déconvenues…

Dans le Nord, la vie n’a jamais été aussi douce pour Gaëlle et Jeroen, qui se sont installés il y a deux mois dans une grange qu’ils ont entièrement rénovée. Les travaux sont achevés, mais il manque encore quelques détails à peaufiner dans la déco. La mère de famille va se lancer dans un challenge dont elle seule a le secret !