"Soirée surprise chez les Chevaliers du Fiel" samedi 10 février 2024 sur France 3

Samedi 10 février à 21:10 sur France 3, Les Chevaliers du Fiel, l'un des duos comiques les plus populaires de France, vous emmène dans un voyage humoristique sans pareil.

Prenez place pour une soirée de spectacle exceptionnelle en compagnie de l’incomparable duo Les Chevaliers du Fiel et de leurs amis humoristes les plus talentueux ! Préparez-vous à passer une soirée mémorable remplie de rires et de bonne humeur.

Les Chevaliers du Fiel, l'un des duos comiques les plus populaires et les plus talentueux de France, seront les maîtres de cérémonie de cette soirée haute en couleur. Avec leur style unique, leur humour absurde et leur capacité à créer des personnages uniques et mordants, ils sauront vous faire rire aux éclats.

Aux côtés des Chevaliers du Fiel, leurs amis humoristes talentueux se joindront à la fête. Que ce soit des artistes populaires comme Roland Magdane, Elisabeth Buffet et Sellig, ou des humoristes de la nouvelle scène comme Marc-Antoine Le Bret, Sandrine Sarroche et Mélodie Fontaine.

Préparez-vous à vivre une soirée unique, une soirée surprise chez les Chevaliers du Fiel !