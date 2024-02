"Qui veut être mon associé ?" : 5ème numéro mercredi 14 février 2024 sur M6

Mercredi 14 février 2024 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le 5ème numéro de la 4ème saison de "Qui veut être mon associé ?". Voici ce qui va se passer dans cette émission...

Pour cette 5ème soirée, découvrez 8 nouveaux entrepreneurs et leurs projets.

Flamingo Box

William a créé “Flamingo Box”, une société qui redistribue des colis perdus sous forme de colis surprises. Vous pourrez aussi bien recevoir des lunettes, un pistolet à eau et bien d’autres objets insolites ! En plus des objets en tant que tels cela permet d’éviter le stockage, la pollution et d’avoir un complément de revenu

Goxoa

Goxoa c’est la bière des sportifs. Elle a été conçue pour son goût puisqu’elle est issue d’un assemblage de quatre houblons (élue meilleure bière sans alcool d’Europe) mais également pour ses apports puisqu’elle est minérale et peu calorique. La vision de ce produit c’est avant tout de concilier sport et bière, se sentir non coupable d’un plaisir coupable.

Rebond

Rebond est le résultat du travail de Simon, un jeune entrepreneur qui a envie que les ballons de foot des clubs amateurs deviennent des ballons recyclables en location. Le projet est ambitieux et le potentiel est énorme, un autre investisseur vient d’ailleurs sur le tournage pour en parler mieux que personne : Djibril Cissé.

Welcome Account

Chaque année 3 millions de personnes arrivent en Europe pour commencer une nouvelle vie et les ¾ d’entre eux viennent pour y travailler. Ils gagnent correctement leur vie pourtant l’accès à une banque reste compliqué. La néo banque Welcome Account souhaite être la solution à ce problème.

Informatruck

Cyril a créé “Informatruck” afin de pallier le désert numérique des zones rurales. Pour cela il a mis en place un véritable réseau d’ateliers roulants qui vont dépanner tous types d’appareils électroniques. L’ambition d’“Informatruck” c’est d’être présent dans toutes les zones rurales pour aider les 21 millions de personnes qui y vivent.

Rematch

Rematch est une application qui permet de revivre les moments les plus puissants des matchs de sport amateurs. D’ailleurs en plus d’être partenaire de nombreuses fédérations sportives, d’avoir plus de 1,6 million de vidéos uploadées, Pierre (le fondateur) est bien entouré, et pour preuve, Jean-Pierre Papin est venu avec lui sur le plateau.

Sarbakane

Charlotte souhaite développer la créativité et l’imagination des enfants loin des écrans. Car il faut savoir qu’un enfant de 5 ans passe en moyenne 9h par semaine devant les écrans. Sarbakane ce sont des packs de pièces en bois faciles d’assemblage pour créer des structures de cabanes. Les investisseurs seront-ils sensibles à cette cause.

Ball n Connect

Aurélien, est venu présenter “Ball n Connect”, le plus grand club de basket ball digital au monde. Avec plus de 14,5 millions de fans de basket en France, la demande pour trouver un terrain le temps d’un match est grande. Cette application permet de rassembler les joueurs et de faciliter la démarche. La devise de l’application est simple, "Find, Play and Progress".

En seconde partie de soirée...

Nous irons aussi à la rencontre d’anciens candidats pour découvrir la suite de leurs aventures depuis leur passage dans l’émission.

Tchao Tchao

L’an dernier, lorsque Julien est venu présenter Tchao Tchao avec une idée en tête : démocratiser le voyage itinérant. Il était reparti avec Jean-Pierre Nadir et Eric Larchevêque comme nouveaux investisseurs de son entreprise. Le soir de la diffusion 100 000 visites ont été générées sur le site puis 100 000 autres la semaine suivante. Aujourd’hui Tchao Tchao s’approche du million de chiffre d’affaires, d’après Julien, l’émission lui a fait gagner 5 ans de travail !

Magicien Bio

Magicien Bio est la marque de boisson bio que Nicolas a créée et qu’il était venu présenter il y a 2 ans. Suite au tournage Nicolas a eu une mauvaise nouvelle qui a tout changé. Le soir de la diffusion c’est l’explosion avec 40 000 visiteurs sur son site et beaucoup de ventes Aujourd’hui le Magicien Bio est présent chez plus de 1 000 revendeurs, avec de nouvelles saveurs, de nouveaux formats et une aventure qui ne fait que commencer.