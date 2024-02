"Basique, le concert" de Vianney à revoir sur Culturebox mercredi 14 février 2024 - Vidéo

Jeudi 4 janvier 2024 à 21:00, Culturebox vous proposera de voir ou de revoir "Basique, le concert" d'Amel Bent.. Une rencontre en toute intimité avec l'artiste lors d'une performance immersive dont la scénographie est unique.

Depuis la sortie d’« Idées Blanches » en 2014 , Vianney a su conquérir le cœur de toutes les générations. Chanteur francophone le plus diffusé sur les ondes au cours des années 2017, 2018 et 2019, il a su rester simple et fidèle à lui-même.

L’auteur-compositeur et interprète français est venu nous faire part de son univers dans un grand enthousiasme communicatif et nous livre le plus bel aperçu de son répertoire pour notre grand plaisir.

Vianney, toujours en compagnie de sa guitare, tient la promesse de nous faire danser et chanter sur ses titres mêlant folk et pop. Du célèbre « Pas là » en passant par les incontournables « Beau Papa », « La même » ou encore « Je m’en vais ».

Pour rendre cet instant magique, Basique, le concert a mis en place un dispositif exceptionnel. Sans même être présents dans la salle, nous serons plongés au cœur d’une expérience live riche en émotions, assis (ou debout !) sur notre canapé. Ainsi, Vianney évoluera au sein d’une mise en scène à son image, aussi généreuse que talentueuse.

Pour une expérience parfaitement immersive, la scénographie sera rythmée par un jeu de lumières sophistiqué pendant que des images au sol habilleront la scène sous les pieds de notre artiste.

Cette heure de live promet d’être aussi délicieuse pour nos oreilles que pour nos yeux.