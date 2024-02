"Tattoo Cover" : nouvelle saison sur TFX à partir du jeudi 15 février 2024 avec le plein de nouveautés

L'émission "Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages" fait son retour sur TFX jeudi 15 février 2024 à 21:05 avec plein de nouveautés et une nouvelle équipe bourrée de talent.

De retour sur TFX, "Tattoo Cover" revient avec le plein de nouveautés et embarque l'élite du tatouage dans son shop installé dans le centre de Paris : les meilleurs tatoueurs viendront en aide à des tatoués en souffrance !

La "crème de la crème du tatouage" fera face à des cas insolites, drôles ou encore désespérés. Tous auront à cœur et pour mission d'effacer les traces du passé pour un cover unique et salvateur !

Un nouveau trio...

Dans des épisodes inédits, retrouvez Marty Early et deux nouveaux virtuoses du tatouage : cette saison l'emblématique tatoueur sera accompagné de Sugga Maya et Laurent Z. Une équipe inédite !

Ces tatoueurs très prisés et plus que reconnus dans le milieu et aux talentueuses compétences, feront des miracles.

... Des tatoueurs guests et un nouveau standartiste 2.0 !

Tous trois seront rejoint au fil de la saison, par des tatoueurs guests, qualifiés de références dans la profession. Ces derniers viendront prêter main forte au trio de choc en fonction de leurs propres compétences et styles.

Ainsi, KIra, Marco, AurelRondl et Charly feront parler leur talent au rythme de la saison et des cas.

Clients et tatoueurs pourront compter sur le sourire de Noam Sinseau, le nouveau standardiste ! Il sera leur soleil et leur guide et ne cessera de capturer, avec son téléphone, les moments les plus funs ou les plus intenses passés au sein du shop le plus prisé de France !

Avec sa positivité, il saura détendre les clients les plus stressés ou dont les tatouages sont si ratés ou honteux.

Des cas toujours plus spectaculaires :

Et ils seront nombreux à devoir être rassurés. Car cette année encore, ce sont des milliers de tatoués désespérés qui ont demandé les services de Tattoo Cover !

Ceux qui auront la chance de passer au shop, pourront alors se voir proposer plusieurs dessins par les tatoueurs et choisiront celui qu’ils préfèrent pour recouvrir le tatouage qu’ils rêvent d’effacer depuis si longtemps !

Ces clients viendront exposer leurs maux et leurs mésaventures, au travers de tatouages ratés, honteux et bien pire encore ... Ce qui ravivera des histoires incroyables : de l'erreur de jeunesse, au coup de folie, en passant par des traces à recouvrir, laissées par des opérations ou des vestiges du passé, ou encore des tatouages qui n'ont simplement jamais été terminés ... !

Tattoo Cover promet des tatouages à couper le souffle et de grandes émotions !

3 célébrités vont venir se faire un cover !

Des moments intenses, que vont aussi vivre des célébrités, venues pour challenger les tatoueurs :

Ainsi, Arnaud henriet, Inès Vandamme et Djibril Cissé viendront surprendre les tatoueurs directement au shop, avec des défis impressionnants !

Et c'est Djibril Cissé qui ouvrira le bal, dans le 1er épisode de cette nouvelle saison inédite, dès le jeudi 15 février !