"Danse avec les stars" : 1er prime vendredi 16 février 2024 sur TF1 Camille Combal - Vidéo

Camille Combal vous donne rendez-vous sur TF1 vendredi 16 février 2024 à 21:10 pour le lancement de la 13ème saison de "Danse avec les stars".

Le plus célèbre concours de danse de France est de retour pour une nouvelle saison !

Cette 13ème édition orchestrée par Camille Combal, promet beaucoup de surprises. Les Stars vont devoir se dépasser !

Les Stars de cette 13ème saison : James Denton, Cristina Córdula, Cœur de Pirate, Inès Reg, Natasha St Pier, Caroline Margeridon, Keiona, Nico Capone, Black M, Diane Leyre, Adeline Toniutti et Roman Doduik.

Le jury de cette nouvelle saison de "Danse avec les stars" sera composé de Mel Charlot, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot et Chris Marques.

Après le show de "Danse avec les Stars", en 2ème partie de soirée, Camille Combal vous fera revivre les temps forts du prime dans "Danse avec les Stars, La Suite" !

Entouré des personnalités, juges et danseurs, Camille Combal vous proposera de faire le plein d'images inédites et de réactions à chaud. Découvrez les coulisses du prime, les « off » de tous nos couples lors de leur semaine d'entraînement, les moments incontournables auxquels vous avez échappé, et les secrets de fabrication de l’émission !