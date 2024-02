"Un dimanche à la campagne" : les invités de Frédéric Lopez le 18 février 2024 sur France 2 - Vidéo

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 18 février 2024 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Pour ce nouvel épisode de l'émission "Un dimanche à la campagne", Frédéric Lopez a invité trois personnalités qui ont accepté de raconter leur histoire.

Christophe Dechavanne coanime l’émission "Quelle époque !" aux côtés de Léa Salamé. L’ex-trublion de TF1 se livre comme jamais sur ses succès, la violence des coulisses de la télévision et ses répercussions sur sa vie privée.

Aurélie Valognes est l’une des romancières les plus lues de France. Issue d’un milieu modeste, elle a longtemps cru que le métier d’écrivain n’était pas pour elle. Après un burn out, elle a décidé de se mettre à écrire en cachette.

Ancien pilote de course, le comédien et humoriste Stéphane de Groodt a vécu plusieurs vies. A force de culot et de talent, il a fini par réaliser son rêve de faire du cinéma.

Entre confidences, éclats de rire et une étonnante séance de gymnastique douce, ces trois personnalités partagent un weekend inoubliable et hors du temps.

Un dimanche à la campagne inédit et plein d’émotion.