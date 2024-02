"Je t'ai laissé un mot sur le frigo" avec Michèle Bernier et Charlotte Gaccio sur Culturebox dimanche 18 février 2024

Dimanche 18 février 2024 à 21:00, Culturebox vous proposera de voir ou de revoir "Je t'ai laissé un mot sur le frigo", une pièce de théâtre avec Michèle Bernier et Charlotte Gaccio.

Marie-Pascale Osterrieth a eu l’idée de réunir sur scène Michèle Bernier et Charlotte Gaccio pour donner vie au livre de Alice Kuipers : « Ne t’inquiète pas pour moi »

Kate et sa mère vivent dans la même maison mais pas sur la même planète... Pour Kate, le monde tourne autour de l’école, des boutiques et de son nouveau petit copain ; maman, elle, est toujours absente, débordée par son travail et encore son travail... Mais les deux ont malgré tout une chose en commun : le frigo de la cuisine. C’est là qu’elles se laissent des post-it et autres petits messages ou listes de courses à faire. Une façon à elles de communiquer. Puis, un soir en rentrant à la maison, Kate trouve un message bien différent des autres...

Note d'intention de Marie-Pascale Osterrieth

Depuis quelque temps, je cherchais un texte pour deux comédiennes.

En navigant sur internet, j’ai trouvé ce livre par hasard. Intriguée par le titre anglais, "Life on the refrigerator door", je l’ai commandé, lu… il m’a bouleversée. Impossible de ne pas m’identifier à l’histoire, impossible de ne pas penser à ma propre fille, à celles de mes amies. J’avais vu des films, lu des livres ou des articles sur le sujet, mais ils étaient toujours vus du point de vue de la mère ou des adultes, jamais du point de vue des enfant. J’ai passé le livre à ma fille de dix-neuf ans, elle l’a lu et m’a serré dans ses bras, tellement fort…

Du coup cela m’a paru évident que ce texte devait être incarné par des actrices qui soient elles aussi mère et fille dans la vie. Que l’émotion de l’interprétation serait plus forte tant pour elles deux, que pour le public.