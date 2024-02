"J’aime à dire" donne la parole aux jeunes de France sur Culturebox lundi 19 février 2024

Lundi 19 février 2024 à 21:00, Culturebox diffusera "J'aime à dire", un programme authentique et singulier qui met en lumière la parole des jeunes en France.

"J'aime à dire" est un projet porté par la Fondation Engagement Médias pour les Jeunes, rassemblant trois médias du service public, l’association Graine d’Orateur 93, agissant sur le terrain, et la Fondation pour l'Ecriture, reliée à l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Lancée à la rentrée 2023, l'opération vise à promouvoir la rhétorique auprès des jeunes de 14 à 30 ans sur tout le territoire français.

S’inscrivant dans la dynamique « Je pense, j’écris, je dis », le projet souhaite mettre en avant l’écriture, la prise de parole et le débat, dans l'optique de transmettre à la nouvelle génération toutes les clés afin de s'exprimer de manière sincère et percutante. L'objectif du projet J'aime à dire est donc triple : susciter la créativité des jeunes, développer leurs capacités rhétoriques, et encourager la prise de parole en public, seul ou en collectif.

Neuf participants et un groupe de quatre candidats de l'association Graine d'Orateur 93 ont ainsi été invités à produire un texte court — de moins de 2 minutes 30 — traitant du thème de la confiance. Ils ont ensuite pu le partager en public lors d'une grande soirée organisée à la Maison de la conversation à Paris.

Présentée par Raphäl Yem, et parrainée par la rappeuse Chilla, l'émission met en lumière le talent oratoire des jeunes, écoutés et accompagnés par trois artistes invités issus du monde des lettres et du verbe : la slameuse George Ka, le chanteur et auteur Mathias Malzieu et l'écrivain Yann Queffélec.

Tour à tour on s’étonne, on s’émeut, on s’enrichit de ces échanges, qui possèdent finalement toutes les qualités faisant la force de la jeunesse : sincérité, sensibilité et spontanéité.