"Qui veut être mon associé ?" : 6ème numéro mercredi 21 février 2024 sur M6

Mercredi 21 février 2024 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le 6ème numéro de la 4ème saison de "Qui veut être mon associé ?". Voici ce qui va se passer dans cette émission...

Pour cette 6ème soirée, découvrez 8 nouveaux entrepreneurs et leurs projets.

Eppur

Originaires de Lille, Colin et Lancelot, deux ingénieurs, ont décidé de s’attaquer à un problème touchant des millions d’individus dans le monde : l’absence de frein sur les fauteuils roulants. “Dreeft” , leur système de freinage breveté est une petite révolution dans le milieu du handicap, qui a déjà séduit de nombreux utilisateurs. Leur invention leur a d’ailleurs permis de décrocher le prestigieux Grand Prix du Concours Lépine en mai 2023.

Enercool

Maxime, Adeline et François sont à l’origine d’“Enercool”, une peinture réflective à base d’aérogels de silice pour réduire la chaleur des bâtiments. Initialement utilisé par la NASA, cet isolant a depuis fait ses preuves sur des milliers de toitures, conduisant à des baisses de températures de 6 degrés et de 40% des dépenses énergétiques. Indispensable à une époque où réchauffement climatique et surconsommation de climatiseurs font rage.

Upfiner

Victimes de plusieurs vols par le passé, Flavien et son co-associé Brice ont eu une idée : imaginer le nouveau cauchemar des pickpockets. Leur création “UpLock” est un petit coffre- fort nomade sonnant à chaque tentative de vol ou d’effraction. À la recherche de fonds pour se faire connaître et se développer, ces deux entrepreneurs toulousains se présentent aujourd’hui pour faire de cet accessoire un nouvel indispensable de notre quotidien

Meuf

Alors que 80% des femmes déclarent se censurer sur les réseaux sociaux par peur des commentaires, Claire a eu l’idée de créer “Meuf”, la première safe place française 100% féminine pour permettre aux femmes de prendre la parole et d’interagir en toute liberté. Accompagnée de sa “Meufia”, la jeune entrepreneuse se présente aujourd’hui pour faire de son application une nouvelle plateforme influente de notre quotidien

Un bon maillot

Avec 100 000 maillots vendus depuis octobre 2020, Louis et Timothé se sont imposés en 3 ans comme les leaders de la vente de coffrets mystères de maillots de sport. À tel point que les deux amis d’Epinal n’arrivent plus à suivre le rythme effréné dicté par leur hyper croissance. Souhaitant se structurer et conquérir l’international, les voici prêts à ajouter un 3ème “numéro 10” dans la team “Un Bon Maillot”. À moins que le numéro 10 ne se transforme en ancien numéro 9 ?

Palomano

Palomano, c’est un parc à thème pour les enfants monté en région parisienne par une fratrie soudée composée de Benjamin, Nina et Nathan. Inséparable, le trio, qui a perdu sa maman il y une quinzaine d’années, avait à cœur de monter ensemble un projet qui lui ressemble. Lancé il y a 18 mois, Palomano City est aujourd’hui complet tous les week-ends, réunit 200 000 visiteurs par an et ambitionne de se dupliquer dans une trentaine de villes à horizon 8 ans.

En seconde partie de soirée...

Nous irons aussi à la rencontre d’un candidat pour découvrir la suite de son aventure depuis son passage dans l’émission.

Colibree intergénération

Lorsqu’elle s’est présentée fébrile face aux investisseurs, Mélanie n’imaginait pas convaincre quatre d’entre eux de lui faire une proposition financière. Pourtant, aujourd’hui associée à Jean-Pierre Nadir, Éric Larchevêque et Delphine André, Mélanie a connu une année 2023 historique pour sa plateforme intergénérationnelle, et ce malgré des problèmes de santé qui auraient pu la décourager. Colibree réunit aujourd’hui deux fois plus d’utilisateurs qu’il y a un an pour un chiffre d’affaires… 10 fois supérieur à celui de 2022, rien que ça !