"SOS Garage" à Jungholtz avec Vincent Lagaf' mercredi 21 février 2024 sur RMC Découverte - Vidéo

Vincent Lagaf' et Thierry Muscat vous donnent rendez-vous mercredi 21 février 2024 à 21:10 sur RMC Découverte. Dans cet inédit de "SOS Garage", ils vont intervenir en Alsace à Jungholtz.

Vincent Lagaf’ et Thierry Muscat reviennent sillonner toute la France pour remettre sur les rails des garages au bord de la faillite.

Depuis leurs premières interventions, l’inflation est passée par là… Et malgré la forte demande en entretien et réparation de véhicules, beaucoup de garagistes ne s’en sortent pas : mauvais investissements, gestion hasardeuse, compétences techniques au point mort ; de nombreux indépendants du secteur n’arrivent pas à suivre la cadence imposée par les constructeurs.

Vincent et Thierry reviennent plus motivés que jamais et avec de nouveaux outils dans leur besace !

Dans ce premier numéro de la seconde saison, ils interviennent en Alsace à Jungholtz.

Éric est un mécanicien de 53 ans qui vit seul dans son garage en Alsace avec ses trois bassets. Cet acharné de travail au grand coeur ne s’arrête jamais de bosser.

Obsessionnel de la mécanique, il est connu dans toute la région car aucune panne ne lui résiste. Mais sa générosité mêlée à une phobie administrative l'empêche d’être rentable et de générer un modèle économique efficace. Il ne refuse aucune mission, oublie de facturer les clients, et le peu qu’il gagne il le réinvestit dans du matériel dont il n’a pas besoin…

Au décès de sa maman en 2020 (il vivait avec elle), Éric s’installe dans son garage et se laisse complètement aller.

Son garage devient une autocasse, il ne range plus, il entasse. Et la saleté s’empare complétement des lieux. Éric vit dans des conditions insalubres avec pour seul réconfort ses 3 bassets qui ne le quittent jamais.

Vincent et Thierry vont devoir aider le mécanicien Alsacien à se reprendre en main et le pousser à prendre ses responsabilités s’il veut sauver son garage. Ils vont devoir faire place nette, pour lui assurer un nouveau départ.