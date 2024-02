"Ce soir on chante pour les 100 ans des droits de l'enfant" le 12 mars sur W9, les artistes présents

Les droits de l’enfant ont 100 ans ! A cette occasion, W9 se mobilise une nouvelle fois avec une grande soirée musicale au profit de l’Unicef qui sera diffusée mardi 12 mars 2024 à 21:05.

Il y a 100 ans, était écrite la toute première déclaration des droits de l’enfant. Cette déclaration reconnaissait officiellement, pour la première fois, l’existence de droits spécifiques aux enfants et avait ouvert la voie aux différentes déclarations et mesures qui, actuellement, défendent et protègent chaque enfant… Encore aujourd’hui, lors de conflits et de crises humanitaires, les enfants sont toujours les premières victimes.

Chaque jour, L’UNICEF oeuvre et travaille sans relâche à l'amélioration de la protection de ces droits, partout dans le monde. 100 ans après, le combat continue !

Elodie Gossuin et Jérôme Anthony vous donnent ainsi rendez-vous pour une soirée musicale exceptionnelle. Les stars s’unissent dans un grand élan de solidarité pour l’Unicef et vont chanter au profit des enfants. Ils seront accompagnés par des enfants venus de la France entière, pour des duos émouvants et inédits. Ces jeunes chanteurs feront leurs premiers pas sur scène sous vos yeux. S’ils ont un peu le trac, ils sont surtout bourrés de talents et très fiers de s’impliquer pour l’UNICEF.

À leurs côtés, des artistes qui ont répondu présents pour soutenir l’Unicef : Christophe Maé, Pierre Garnier, Hoshi, Christophe Willem, Keblack, Lorie, Ycare, Collectif métissé, Hélène Ségara, Molière le spectacle musical, Grégoire, Jeck, Gloria (ex kids united et ambassadrice de l’Unicef), La Cheucheu synchro et bien d’autres