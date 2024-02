"Super Nanny - Nos 4 enfants sont en conflit, aidez-nous !" vendredi 23 février 2024 sur TFX

Vendredi 23 février 2024 à 21:05, TFX vous proposera de voiur ou de revoir un épisodede "Super Nanny" dans lequel Sylvie Jenaly va se rend dans la Var où les enfants d'une famille nombreuse sont en conflit.

Super Nanny a rendez-vous dans une famille installée dans le Var pour un défi de taille : aider Laëtitia, 35 ans, et Julien, 38 ans, à gérer leur famille nombreuse !

Dans cette fratrie, le quotidien de ce foyer est très agité avec Luna, 11 ans, Maëlis, 10 ans, Lorenzo, 6 ans, et Eléa, la benjamine de 2 ans. Ces quatre frères et sœurs sont régulièrement en conflit et aujourd’hui, leurs parents ont baissé les bras.

Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, Sylvie aura dix jours pour rendre le sourire à cette famille en détresse. Et notre gouvernante préférée va vite découvrir un problème plus profond entre le seul garçon de la fratrie et Julien, son père.

Alors, réussira-t-elle à retisser le lien entre le fils et son père ? Les 4 enfants parviendront-ils trouver un terrain d’entente ?

C’est sous le soleil de Provence que Super Nanny va tenter de relever ce nouveau défi. Son objectif : redonner à chaque membre sa place afin de redécouvrir le bonheur de vivre ensemble !