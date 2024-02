"Basique, le concert" de Chico and the Gypsies sur France 2 vendredi 23 février 2024

Vendredi 23 février 2024 à 22:45 sur France 2, Chico and the Gypsies prennent le contrôle de "Basique, le concert" pour vous faire danser et chanter en chœur pendant plus d’une heure.

Ambiance gitane dans Basique, le concert ! Entre rumba catalane, flamenco, pop et rock, l’univers « gipsy » saura ravir les gouts de chacun d’entre vous. Un live dans lequel on retrouve tout ce qui fait le succès du groupe depuis des années à travers leurs guitares si singulières.

Ancien leader des Gipsy Kings et fondateur de Chico and the Gypsies, Chico nous ambiance depuis plus de 40 ans. Pour lui, ce succès intemporel réside dans la sincérité et l’émotion dégagée par la musique gipsy sans aucune barrière d’âge, d’origine ou de classe sociale. Ils sont plus d’une dizaine sur scène ; Chico and the Gyspies, c’est aussi évidemment une multiplicité de voix différentes qui s’accordent pour nous faire vibrer avec eux. Chico est affirmatif : « Ce sont les plus belles voix gypsies que l’on peut trouver sur la planète ».

Pour Chico and the Gypsies, « la scène, c’est la vie ». Pour vous, ils interprèteront leurs plus grands tubes comme « Bamboléo », « Volare », ou encore « Djobi Djoba » mais aussi des reprises de « Despacito », « Stand By Me » et « Bella Ciao ». Un véritable tour d’horizon de leur catalogue condensé en une heure de show !

Chico and the Gypsies invitent aussi La Petite Culotte pour réinterpréter avec lui à la sauce gypsie son tube « La Goffa Lolita ».

Pour rendre cet instant magique, Basique, le concert a mis en place un dispositif exceptionnel. Sans même être présents dans la salle, nous serons plongés au cœur d’une expérience live riche en émotions, assis (ou debout !) sur notre canapé. Ainsi, Chico and the Gypsies évolueront au sein d’une mise en scène à leur image, aussi dansante que lumineuse.

Pour une expérience parfaitement immersive, la scénographie sera rythmée par un jeu de lumières sophistiqué pendant que des images au sol habilleront la scène sous les pieds de nos artistes.

Cette heure de live promet d’être aussi délicieuse pour nos oreilles que pour nos yeux.