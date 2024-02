"Qui veut être mon associé ?" : les projets du 7ème numéro mercredi 28 février 2024 sur M6

Mercredi 28 février 2024 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le 7ème numéro de la 4ème saison de "Qui veut être mon associé ?". Voici ce qui va se passer dans cette émission...

Pour cette 7ème soirée, découvrez 7 nouveaux entrepreneurs et leurs projets.

Start n grill

Start n grill a pour ambition de révolutionner le marché du barbecue. Jusqu’à présent il fallait faire un choix entre le barbecue au gaz (facile et rapide) et le barbecue au charbon de bois (meilleur mais fastidieux). Aujourd’hui Mathieu et Mickael proposent de réconcilier les deux !

Neo Justice

Coline est venue présenter sa start up “Neo Justice”, une entreprise créée afin de pallier toutes les difficultés de la justice traditionnelle. L’idée c’est de se débarrasser des préjugés que l’on a souvent du système de résolution de litige, à savoir la lenteur, l’inefficacité ou encore le coût, via un site internet qui garantit l’impartialité aux utilisateurs.

Super Jet Car

Cyrille est ingénieur de formation, il est venu présenter son projet de car wash écologique. L’idée est simple, nettoyer les voitures avec de l’eau recyclée grâce à un système créé par l’entrepreneur. Vous pouvez même boire cette eau qui était, à l’origine, remplie d’arsenic, de plomb, de boue ou de résidus de plaquettes de frein. L’ambition est simple : faire du lavage de voiture en car wash un geste citoyen !

Sounduct

L’objectif d’Olivier et Jean-Philippe est de faire entendre les 430 millions de personnes sourdes et malentendantes dans le monde. Pour cela ils ont dû s’affranchir des nombreux préjugés existants comme le coût de ces appareils, le fait qu’ils soient invasifs, inefficaces ou encore inadaptés à certaines pathologies. Le but ici est de proposer un appareil auditif qui permette de restaurer l’audition et non pas de l’amplifier.

My Moony

Asma et Omar sont venus proposer une solution innovante et naturelle aux douleurs pelviennes, lombaires et digestives. “My Moony” est le premier textile connecté qui procure un chauffage ciblé et un massage sous forme de vibration. Une solution qui a été conçue à l’issue de 2 ans avec un bureau d’études et grâce à des médecins. Lors de leur passage Asma et Omar vont confronter l’un des investisseurs à un simulateur de règles, et le moins que l’on puisse dire c’est que “My Moony” pourra prouver son utilité en direct !

Yacon

Raphaëlla, Clément et Thierry sont venus présenter le Yacon, un légume péruvien qui permet de créer un sucre sain que l’on appelle le “sirop de yacon”. Le but est de permettre aux utilisateurs de se défaire des addictions au sucre. Il est 4 fois moins riche en sucre et 2 fois moins calorique que le sucre blanc. Ces trois aventuriers ont pour ambition de le démocratiser afin d’éradiquer toutes les maladies issues de la surconsommation du sucre !

Skin and out

Fleur et Amélie sont soeurs et ont fondé “Skin and out”, une solution globale, naturelle et décomplexée pour soulager l’acné. L’idée c’est de traiter les symptômes en partant de la cause afin que personne n’ait à vivre son acné seul et démuni. Petit rappel, 80% des adolescents et 1 adulte sur 4 également sont touchés par l’acné, tout un marché à conquérir avec une approche innovante !

En seconde partie de soirée

Nous irons aussi à la rencontre de 2 candidats pour découvrir la suite de leurs aventures depuis leur passage dans l’émission :

NKD Puzzle

Lorsque NKD Puzzle était venu pitcher l’an passé, ils ont pris un risque en demandant aux investisseurs de résoudre un casse-tête en direct. Mais cela a payé puisque Eric Larchevêque a investi à hauteur de 222 222 euros pour 11,11% ! Après la diffusion de leur passage les ventes ont été multipliées par 6 avec une forte hausse de la demande du marché français, le chiffre d’affaires a triplé !

Beauty Mix

Dans ce "Que sont-ils devenus ?" c’est Jean-Pierre Nadir qui vous parle de son coup de coeur absolu toutes les saisons confondues “Beauty Mix”, une solution pour créer soit même les produits de salle de bain et d’entretiens de la maison. Lorsque Nelly s’était présentée elle faisait 750 000 euros de chiffre d’affaires, désormais elle est à 2 500 000 millions d’euros, une vraie success story !