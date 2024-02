"SOS Garage" à Bertrange avec Vincent Lagaf' mercredi 28 février 2024 sur RMC Découverte - Vidéo

Vincent Lagaf' et Thierry Muscat vous donnent rendez-vous mercredi 28 février 2024 à 21:10 sur RMC Découverte. Dans cet inédit de "SOS Garage", ils vont intervenir à Bertrange.

Yvon, 34 ans, passionné d´automobile depuis sa tendre enfance est le roi de la débrouille ! Ce normand autodidacte tient sa passion de son père (décédé alors qu´il était adolescent) et de son beau-père qui étaient tous deux militaires et mécaniciens.

Il y a 3 ans, il achète avec Marine sa compagne un ancien garage mais à peine installé, celle-ci tombe enceinte et ils doivent quitter leur logement. Yvon décide alors d´aménager les bureaux de l´atelier en duplex. 2 ans de travaux seront nécessaires pour y parvenir. 2 ans pendant lesquels il continue son activité de sellerie et de restauration de voitures vintage. Mais 2 ans qui ont laissé des traces dans le garage où l´encombrement lui empêche même d´utiliser son seul pont élévateur...

Très peu rentable, son atelier n´est plus fonctionnel, son outillage est obsolète et peu adapté, et cerise sur le gâteau, son garage ne bénéficie d´aucune visibilité.

Depuis le décès de son beau-père, qui travaillait avec lui et l´arrivée du petit Basilio il y a 7 mois, Yvon s´est totalement laissé déborder et ne trouve plus aucune motivation.

Vincent et Thierry vont devoir redonner de la motivation à Yvon et repenser son garage afin de lui permettre de rebondir.

Du rangement et un nouvel aménagement sont plus que nécessaire pour qu´il puisse travailler et accueillir ses clients dans un garage qu´il n´a jamais vraiment investi...