Hommage à Patrick Dupond sur France 5 vendredi 1er mars 2024 - Vidéo

3 ans après sa disparition, France 5 rend hommage à Patrick Dupond, icône de l'Opéra de Paris et de la danse à travers le monde, avec la diffusion d'un spectacle et d'un documentaire vendredi 1er mars 2024 à partir de 21:05.

21:05 Hommage à Patrick Dupond

Le Ballet de l’Opéra national de Paris célèbre Patrick Dupond, disparu en 2021 et qui, tout au long d’une carrière fulgurante et solaire, a incarné le visage de la compagnie sur tous les continents.

Connu dans le monde entier, formé à l’École de Danse de l’Opéra, Danseur étoile en 1980, puis Directeur de la Danse à l’Opéra de Paris de 1990 à 1995, Patrick Dupond a dansé et brillé pour les chorégraphes majeurs de son temps.

Le Chant du compagnon errant de Maurice Béjart est un pas de deux émouvant que Patrick Dupond a notamment dansé avec son grand ami Jean-Marie Didière ainsi qu’une fois avec Rudolf Noureev.

Vaslaw de John Neumeier, une œuvre réglée sur Patrick Dupond, célèbre la mémoire de cet autre grand danseur qu'était Nijinski.

Études d'Harald Lander enfin, est un concentré virtuose de toute la technique classique.

Avec : Hugo Marchand, Germain Louvet, Valentine Colasante, Paul Marque, Guillaume Diop, les Premières Danseuses, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l'Opéra national de Paris.

Un spectacle capté les 20, 22 et 23 février 2023 au Palais Garnier.

22:40 Opéra de Paris - Une saison (très) particulière

Chaque année, le Ballet de l’Opéra national de Paris, l'une des plus prestigieuses compagnies au monde, donne près de 180 spectacles devant des spectateurs venus du monde entier. Ses danseurs, habitués à danser entre cinq et sept heures par jour, se nourrissent du travail avec les répétiteurs et les chorégraphes, mais avant tout de la scène et de leur relation avec le public.

Le 12 mars 2020, les portes du Palais Garnier et de l’Opéra Bastille se sont fermées. Et la pandémie a bouleversé l’exercice de leur art.

Jamais les danseurs n'étaient restés aussi longtemps éloignés de leurs studios de répétition, puis de la scène et du public.

Tourné à l'Opéra Garnier et à l'Opéra Bastille, dans les studios, les coulisses et sur scène, ce film témoigne d’un moment unique dans l’histoire du Ballet de l’Opéra national de Paris, en accompagnant ses danseurs depuis leur premier cours de reprise jusqu’aux retrouvailles avec le public.