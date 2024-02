"Un dimanche à la campagne" : les invités de Frédéric Lopez le 3 mars 2024 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 3 mars 2024 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Pour ce nouvel épisode de l'émission "Un dimanche à la campagne", Frédéric Lopez a invité trois artistes talentueux qui ont découvert leur vocation très tôt...

Jérémy Ferrari est humoriste, comédien, auteur, metteur en scène et producteur. Et c’est adolescent, ne trouvant pas sa place à l’école, qu’il décide de créer la sienne dans le monde de l’humour. Il n’a que 16 ans lorsqu’il écrit son tout premier one man show.

Isabelle Boulay, la chanteuse canadienne aux 5 millions d’albums vendus, a grandi au Québec dans le bar restaurant de ses parents. Dès l’âge de 2 ans, cette petite fille sensible se met à chanter pour les clients, obsédée par l’envie de les réconforter.

Gautier Capuçon, violoncelliste de renom aux 150 concerts par an, a su séduire le public dès son plus jeune âge. Il démarre en duo à 15 ans avec son frère aîné, Renaud.

Cette semaine à nouveau, entre cours de tir à l’arc, chansons et recettes au sirop d’érable, on va jusqu’au bout de nos rêves le temps d’un dimanche à la campagne.

Un dimanche à la campagne inédit et plein d’émotion.