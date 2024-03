"Qui veut être mon associé ?" : les projets du 8ème numéro mercredi 6 mars 2024 sur M6

Mercredi 6 mars 2024 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le 8ème numéro de la 4ème saison de "Qui veut être mon associé ?". Voici les projets qui vont être présentés cette semaine...

Pour cette 9ème soirée, découvrez 9 nouveaux entrepreneurs et leurs projets.

La pâtisserie numérique

Après 5 années de R&D, Marine a mis au point une imprimante 3D pour faire… de la pâtisserie ! Un usage innovant pour cet outil devenu précieux dans de nombreux secteurs d’activités. Épaulée de l’illustre chef Pierre Hermé, Marine espère désormais démocratiser son invention auprès de tous les chefs pâtissiers et restaurants de France. Nos business angels seront-ils conquis par ce projet aussi créatif que gourmand ?

Reevolt

Vous n’en pouvez plus de payer plus cher l’énergie que vous consommez ? Et si vous vous faisiez désormais payer pour celle que vous ne consommez pas ? C’est la promesse folle de Reevolt, une application créée par Charlène et Kevin, deux entrepreneurs originaires d’Angoulême. À l’heure où les tarifs énergétiques explosent, leur innovation fera-t-elle exploser les enchères de nos investisseurs ?

Odace

C’est dans un étonnant laboratoire New-Yorkais que Manon et César ont découvert la possibilité de littéralement faire pousser des diamants. Un procédé artificiel aux résultats pourtant bien réels et identiques en tous points à ceux extraits des mines. Depuis, ils n’ont qu’une idée en tête : révolutionner le monde de la joaillerie avec des créations plus éthiques et écologiques. Avec la complicité de Clémence Botino, Miss France 2020 et fidèle cliente de leur marque Odace, convaincront-ils nos investisseurs de rejoindre cette audacieuse aventure ?

Horee

Horee c’est une marque de cosmétiques tellement saine et naturelle qu’on en mangerait… au sens propre ! Créés par Laurence, ces crèmes, huiles, baumes et bien d’autres produits à base de fruits et de légumes tentent aujourd’hui de se faire une place sur le marché ultra concurrentiel des cosmétiques. L’objectif : faire de nos trousses de toilette un lieu plus propre et respectueux de l’environnement. Face à une investisseuse comme Kelly Massol, Laurence parviendrat- elle à se faire une alliée dans cet ambitieux projet ?

Ilya

Originaires de Toulouse, Antoine et Simon ont mis au point un système de douche cyclique permettant d’économiser près de 70% d’eau et d’énergie. Une invention brevetée grâce à laquelle il serait désormais possible de rester des heures sous la douche pour une consommation totale de… 5 litres d’eau ! Innovante et écologique, cette création leur permettra-t-elle de trouver un associé ?

Ovi

Entrepreneur depuis toujours, Ovadia a lancé Ovi, un minibar à eau connecté permettant de filtrer l’eau quelle que soit sa température. À une époque où les Français cherchent des solutions pour réduire drastiquement leur consommation d’eau en bouteille, Ovadia parviendra-t-il à faire d’Ovi le prochain indispensable de nos foyers ?

ADN SKIS

Skieuse passionnée mais aussi soucieuse de son impact sur l’environnement, Camille a eu l’idée de créer ADN SKIS, les premiers skis entièrement recyclables du marché. Accompagnée d’Aurèle, l’un de ses trois associés, elle vient trouver un quatrième partenaire pour équiper les pieds du monde entier. Estce que les investisseurs iront tout schuss vers ce projet ?

En seconde partie de soirée...

M6 vous proposera d'aller à la rencontre de 2 candidats pour découvrir la suite de leurs aventures depuis leur passage dans l’émission.

Caps Me

Encore à l’école le matin même, Thibaut et Jean avaient particulièrement séduit les investisseurs il y a un an avec leur ingénieux système de capsules de café réutilisables. Grâce à l’apport de leur nouvel associé Anthony Bourbon, leur affaire a tout simplement explosé depuis le tournage avec pas moins de 15 millions de capsules vendues en 2023, 2,5 millions d’euros de chiffre d’affaires et le développement de nouveaux formats compatibles avec l’intégralité des machines à café du marché. Un accomplissement colossal pour ces deux entrepreneurs qui viennent tout juste de fêter leurs 22 ans.

MORPHEE

Pionniers du programme, Charlie et Guillaume avaient marqué la toute première saison de l'émission en déclinant une offre de trois investisseurs. Le pari a pourtant porté ses fruits puisque depuis la diffusion, MORPHEE est tout simplement devenu le compagnon de sommeil numéro 1 des Français. En 4 ans, 4 nouveaux produits pour s’endormir ou gérer son stress ont enrichi leur catalogue pour un total de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023, une distribution dans près de 1500 points de vente et 17 pays ! L’une des plus grandes success stories de l’histoire de l’émission.