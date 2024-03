Nouvel inédit de "Taratata 100% live" le 29 mars 2024 sur France 2, les invités de Nagui

Vendredi 29 mars 2024 à 22:40, Nagui présentera sur France 2 un nouveau numéro de "Taratata 100% live", la seule émission musicale live du PAF avec le meilleur des artistes français et internationaux ! Des moments rares à la télévision avec toujours plus de performances et des duos inédits.

Nagui vous propose un plateau d’exception avec, pour la première fois dans l’émission, Norah Jones. La star aux 50 millions de disques vendus reprendra son premier succès « Don’t Know Why » et interprétera « Running », extrait de son nouvel album Visions.

MC Solaar, fidèle de l’émission, chantera son nouveau titre « Ils dansent ». La chanteuse brésilienne Flavia Coelho le rejoindra le temps d’un duo sur le tube « Melody Tempo Harmony » de Bernard Lavilliers et Jimmy Cliff.

La révélation anglaise Lusaint, qui totalise des dizaines de millions de streams, offrira une performance vocale époustouflante en interprétant son single « Sweet Tooth » pour sa première télé mondiale.

Sorti en novembre dernier et devenu rapidement incontournable, le dernier album de Gaëtan Roussel, Eclect!que, est composé uniquement de duos. Le leader et chanteur de Louise Attaque va interpréter « Le plus jeune sur terre » avec Lucky Love, artiste multi-facettes mannequin, acteur, transformiste et chanteur qui a enflammé la Fashion Week de janvier dernier.

La jeune chanteuse et musicienne autodidacte dont tout le monde parle, Solann, chantera son titre « Rome », extrait de son premier EP, Monstrueuse, sorti en janvier. Une chanson aussi délicate que personnelle sur la violence quotidienne que subissent les femmes du monde entier.

Première télé mondiale également pour Dead Poet Society, considéré comme l'un des groupes les plus prometteurs de la scène rock internationale. Ils ont choisi Taratata pour présenter leur single « Running In Circles » extrait de leur 2e album, Fission.

Chacune de ces performances sera ponctuée par des confidences des invités sur les moments forts ayant jalonné leur carrière, mais aussi de superbes parenthèses musicales acoustiques, comme toujours dans Taratata.