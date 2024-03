"Le Juste Prix" fait son retour sur M6 lundi 11 mars 2024 avec Éric Antoine, les 1ères images - Vidéo

Après 8 années d’absence, "Le Juste Prix", le jeu le plus culte du PAF fera son grand retour sur M6 lundi au vendredi à 17:30 à partir du 11 mars 2024.

Cité chaque année parmi les émissions qui manquent le plus aux Français, Le juste prix démontre une fois de plus son exceptionnelle longévité. À bientôt 70 ans, ce format lancé aux États-Unis en 1956 est toujours leader outre-Atlantique et diffusé avec succès dans 10 autres pays. Un succès tout simplement unique à la télévision !

Pour incarner la nouvelle version de ce grand jeu, c’est naturellement un grand monsieur, showman, animateur, magicien qui a été choisi : Éric Antoine. Il succède à Max Meynier, Éric Galliano, Patrick Roy, Philippe Risoli et Vincent Lagaf’, qui depuis 1987 ont contribué à faire de ce jeu un véritable Hit.

À quoi ressemblera cette formule 2024 ?

Le Juste Prix 2024 reprend les fondamentaux qui ont fait son succès mais s’enrichit également d’une nouvelle formule plus feuilletonnante, qui vous tiendra en haleine jusqu’au bout de la semaine. Un condensé de nostalgie et de (ré)création qui pour les plus connaisseurs, ne sera pas sans rappeler l’émission d’origine.

7 joueurs par émission du lundi au jeudi

1 qualifié par jour

1 grande finale le vendredi pour tenter de décrocher la vitrine de la semaine

Tels seront les grands axes de ce nouveau rendez-vous quotidien. Sans oublier bien sûr le retour de toutes les phases culte du jeu qui mettront les candidats dans tous leurs états.

Mécanique d'origine et jeux icôniques

Les Estimations

Phase de qualifications de l’émission, “L’estimation” déterminera quels candidats pourront réellement prendre part au jeu. Le déroulé de cette première épreuve reste inchangé : quatre joueurs devront estimer le plus précisément possible et à voix haute le montant d’un article qui leur sera présenté par Éric Antoine.

Le joueur s’approchant le plus précisément du Juste Prix - sans le dépasser - remportera l’article qu’il vient d’estimer, puis accèdera au jeu suivant et à la roue. S’il devine le montant exact, il remportera également un bonus de 100 euros !

Dans l’hypothèse où l’ensemble des candidats dépasserait le Juste Prix, un 2e tour d’estimation sera alors lancé par Éric Antoine.

À l’issue de chaque “Estimation”, le pupitre laissé vide par le gagnant sera comblé par un nouveau candidat. Au total, ce sont donc 7 candidats qui prendront part à l’émission chaque jour mais seuls 4 d’entre eux auront la chance d’accéder aux épreuves individuelles.

4 épreuves individuelles par jour, 20 par semaine !

Les épreuves individuelles mêleront folie et créativité pour faire jouer les candidats de 1000 façons.

Pour le plaisir des fans, toutes les épreuves culte du Juste Prix sont de retour et les replongeront dans un monde que les moins de vingt ans vont enfin connaître : le Fakir, la Caisse enregistreuse, Le Coup de poing, La tirelire… et bien sûr l’iconique Tyrolien (“Yodele i ou”).

Le jeu s’enrichit également de deux nouvelles épreuves signatures (“La main dans le chapeau” et “Le Coup de poker d’Éric”), taillées sur mesure autour de l’univers fantastique d’Éric Antoine. Versions magiques et revisitées de “La main dans le sac” et du “Coup de poker”, celles-ci permettront à notre illustre magicien de jouer avec les nerfs de ses candidats Moldus.

Aux 20 jeux que les téléspectateurs découvriront au cours des premières semaines, d’autres pourraient également s’ajouter au fil des émissions. Car Le Juste Prix, c’est un catalogue impressionnant et non-exhaustif de plus de 60 jeux imaginés à travers le monde !

En jeu chaque semaine : une voiture, un gros voyage, du mobilier, du matériel High Tech...

La Roue

Pour d’accès à la finale du vendredi et à sa vitrine, La Roue sera une nouvelle fois l’un des éléments déterminants du jeu :

Du lundi au jeudi, elle désignera LE candidat qui se qualifiera pour la dernière émission de la semaine.

Le vendredi, elle déterminera LE ou LES joueurs qui tenteront d’aller remporter la vitrine finale.

Le principe de La Roue est simple : chaque candidat devra égaler ou se rapprocher le plus près possible du chiffre 100 – sans le dépasser – en tournant une roue géante, composée de 20 sections numérotées de 5 en 5 et comprises entre 5 et 100. Si à l’issue du premier lancer, le score d’un candidat lui semble insuffisant, il pourra choisir d’y additionner un 2e chiffre en tournant une seconde fois la roue.

En cas d’égalité, un ultime tour de roue départagera les joueurs en ballotage.

La vitrine

Climax de la semaine, la vitrine devient hebdomadaire et permettra à celui qui la décroche de repartir avec une montagne de cadeaux.

Dévoilée partiellement du lundi au jeudi, la vitrine ne révèlera l’intégralité de ses secrets que le vendredi. Pour la remporter, il faudra passer par un-face-à-face à deux candidats et pas des moindres.

Dans un temps donné, chacun des deux finalistes doit deviner par écrit le montant qu’il estime correspondre à la vitrine. Le plus proche du Juste Prix remportera le pactole. Si les deux candidats ont surestimé la vitrine ou sont hors de la marge d’erreur, elle sera alors perdue.

De l'humour et de l'humeur pour toute la famille...

Vous avez aimé la Cheu-Cheu du mardi ? Alors que diriez-vous d’une Cheu-Cheu du lundi au vendredi ?

Révélation de la saison 18 de La France a un incroyable Talent, le leader de la chenille la plus célèbre de France fait son grand retour sur M6 avec un rôle récurrent dans l’émission.

Vincent Piguet alias “La Pig”, sera en effet l’un des acolytes d’Éric Antoine, emmenant avec lui ses moulinettes et son univers “arcen- ciel” pour l’accompagner dans la joie et la bonne humeur.