"La nuit du Ramadan" : l'édition 2024 sera diffusée jeudi 4 avril 2024 sur France 2

Jeudi 4 avril 2024 à 23:45, retrouvrez Myriam Seurat et Zohra Ben Miloud sur France 2 pour l'édition 2024 de "La nuit du Ramadan".

Comme chaque année depuis maintenant plus de trente ans, "La nuit du Ramadan" est devenue un rendez-vous incontournable sur France 2. Pour cette édition 2024, retrouvez Myriam Seurat et Zohra Ben Miloud avec des artistes de tous horizons, des bénévoles, des sportifs qui parleront de solidarité, de santé, de tradition et d’engagements citoyens. Musique, danse et même poésie, tous les arts seront réunis pour cette soirée exceptionnelle placée sous le signe du partage, des arts et de la jeunesse.

Cette année, La nuit du Ramadan partira à la rencontre des jeunes. Quelles que soient leurs convictions, leurs religions, ils militent pour le dialogue. L’islamologue Kahina Bahloul viendra témoigner. Les plaisirs de la cuisine seront aussi au rendez-vous avec la cheffe Hanane Abdelli-Trancrède.

Enfin, le spectacle vivant sera à l’honneur de cette nouvelle édition, avec des invités de choix : les chanteuses Nej, Lyna Mahyem, les musiciens Gauvain Sers et Ycare en duo, le chanteur de soul Faada Freddy, le chorégraphe Sofiane Tiet et sa compagnie Sjel. Et bien d’autres encore…

L'émission sera rediffusée sur Culturebox lundi 8 avril à 21:00.