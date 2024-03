"The Power - Qui a le pouvoir ?" : un nouveau jeu sur W9 avec 13 personnalités à partir du 1er avril 2024

À partir du 1er avril 2024, retrouvrez du lundi au vendredi à 19:50 sur W9 "The Power - Qui a le pouvoir ?", un nouveau divertissement dans lequel 13 personnalités du petit écran se retrouvent pour un jeu sous haute tension dans un lieu isolé du sud de l'Espagne.

Dans un lieu isolé du sud de l’Espagne, perdu au milieu des terres arides, 13 personnalités du petit écran, les plus joueurs, les meilleurs compétiteurs, les plus grands stratèges, se retrouvent pour un jeu ultime sous haute tension !

Chaque semaine, l’un des players va être désigné comme étant le Power Player, c’est-à-dire le détenteur de tous les pouvoirs dans la maison ! Il pourra décider qui dort où, qui mange quoi, qui a tel privilège, ou au contraire, tel handicap !

Mais attention le Power Player devra être stratégique dans ses choix, car son identité devra rester secrète et il doit tout faire pour la protéger ! Mentir, manipuler, trahir : tout est permis pour garder l’anonymat. Car à la fin de la semaine, le Power Player va désigner sa cible et le player désigné sera définitivement éliminé ! Sauf, si celui-ci démasque le Power Player, auquel cas, c’est ce dernier qui sera éjecté du jeu !

Entre stratégies, alliances et coups bas, qui saura apprivoiser le pouvoir pour remporter les 20 000 euros au profit de l’association de son choix ?

Les cycles du jeu

La désignation du Power Player

Chaque semaine, dans la chambre des indices, le Power Player est aléatoirement désigné par tirage au sort et le « cycle du pouvoir » recommence. Chaque player passera individuellement pour sélectionner et récupérer l'une des cartes présentes sur une table de jeu. Toutes ces cartes sont vierges, à l'exception d'une, celle qui porte la marque du pouvoir ! Après avoir tiré sa carte, le joueur doit quitter la chambre des indices et rejoindre le salon pour faire face aux regards et interrogations du reste la maison. Au Power Player de ne rien laisser paraître de son identité…

Le jeu de l'indice

Chaque semaine, les players s’affrontent seul ou en équipe lors d’un jeu d’adresse, d’attention, d’agilité ou de stratégie pour gagner un indice sur l’identité du Power Player.

Le versus (La maison contre le Power Player)

Les versus sont des mini-jeux pour gagner un indice sur l’identité du Power Player. Le versus aura déjà été réalisé en amont par le Power Player et son score servira de référence. S’il est battu, l’indice sur son identité sera révélé !

Le jeu de l'immunité

Chaque semaine, les players s’affrontent individuellement lors d’un jeu d’adresse, d’attention, d’agilité ou de stratégie pour tenter de gagner une immunité et ainsi de ne pas être ciblé par le Power Player.

La révélation de la cible

Cette cérémonie est le moment où le Power Player désigne le player qu’il souhaite mettre en danger. Celui-ci devient alors La Cible. Chaque player passe sa main sur une tablette et son statut est alors révélé sur l’écran : « en sécurité » s’affiche si le player n’est pas désigné et « cible » s’il a été choisi par le Power Player.

La confrontation

Le Power Player et la cible pourront se confronter au téléphone pendant 3 minutes. La cible pourra poser autant de questions qu’elle le souhaite au Power Player et celui-ci sera dans l’obligation d’y répondre, mais pour ne pas révéler son identité, sa voix sera modifiée. À la cible d’être attentive pour détecter des indices clés pour sauver sa place dans le jeu. Pendant ce temps, les autres players sont isolés au sein de la maison, chacun porte un masque et un casque afin de ne pas voir et de ne pas entendre.

La cérémonie d'élimination et la révélation du Power Player

Durant cette cérémonie, l’identité du Power Player de la semaine est révélée et un player quitte également le jeu. La cible invite les players un à un à venir scanner leur main dans la stèle de Delta. Le Power Player sera le seul à avoir la paume marquée par le sceau du pouvoir : un triangle. La cible décide de l’ordre de passage, mais doit faire s’avancer celui qu’il pense être le Power Player en dernier.

Si le Power Player est révélé lors du dernier passage et que la cible avait raison : le Power Player quitte définitivement le jeu.

Si le Power Player est révélé avant l’ultime passage : la cible est alors éliminée.

Les personnages principaux du jeu

Delta

C’est l’intelligence artificielle qui dirige le jeu et interagit avec les players à travers un triangle connecté. Son objectif est de remettre le pouvoir absolu entre les mains d’un player et de découvrir ce dont il est capable pour préserver son identité. Tout au long de l’aventure, Delta guidera le Power Player et pourra intervenir n’importe où et quand avec les Players.

La salle du pouvoir

Dans cette pièce, l’univers est intimiste et secret, il s’agit de la tour de contrôle de la maison. C’est ici, à l’abri des regards, que le Power Player prendra toutes ses décisions avec l’aide de Delta et dirigera dans l’ombre l’avenir des players.

La game zone

Située aux abords de la maison, il s’agit d’un grand espace de verdure sans construction qui est aménagé en fonction des jeux à indices ou jeu d’immunité.

La salle de cérémonie

C’est un grand plateau de jeu où se déroulent uniquement les cérémonies d’éliminations et la phase finale du jeu.

Les Players

Nicolo

Le grand joueur à l’accent italien, Nicolo, est un habitué des jeux d’aventures et compte cette fois ne pas terminer second mais bien rafler la première place. Né leader, il n’hésitera pas à user de ses charmes pour manipuler les autres afin d’arriver à ses fins, sans jamais pour autant attirer l’attention sur lui.

Pascal

Véritable figure d’autorité pour toute une génération, il n’hésitera pas à rappeler à l’ordre certains candidats qui n’adopteront pas un comportement acceptable. Dans ce jeu, il restera fidèle à lui-même, un compétiteur aguerri, mais surtout loyal tout en se méfiant des autres.

Carla

Candidate emblématique de télé-réalité, la jeune maman fait son grand retour ! Elle a été très tôt sous le feu des projecteurs, parfois pour le pire… Mais avec le temps elle a appris à gérer son image en jouant et déjouant les caméras et c’est justement cette force d’adaptation acquise sur le feu qu’elle compte utiliser pour aller loin dans le jeu.

Nikola

Nikola se décrit lui-même comme un « Lord » et a une certaine appétence pour le pouvoir. Dans ce jeu, il ne compte pas être un sujet parmi les autres, il veut être le chef et rallier un groupe à sa cause.

Marine & Océane

Les maladroites et explosives jumelles, Marine et Océane forment un duo à double tranchant, tantôt amie tantôt ennemie. Leur lien est leur plus grande force, elles se protégeront et formeront l’alliance la plus soudée qu’il soit.

Eddy

Si Eddy s’est fait connaître par son excentricité, il est aujourd’hui plus réfléchi et calme. La télé et les aventures lui ont manquées, il espère bien se créer une team avec qui il avancera le plus loin possible, sa sociabilité étant sa plus grande force.

Coumba

Coumba est une réelle aventurière dotée d’un grand esprit de compétition, mais elle est aussi dotée d’une grande gentillesse ce qui la rend très appréciable. Ce qui pourra l’amener loin dans le jeu, c’est sa façon de manipuler les autres avec une main de fer dans un gant de velours.

Maïssane

La jeune marseillaise est un haut potentiel qui n’a pas froid aux yeux, mais qui est aussi un véritable coeur d’artichaut. Pour gagner, sa plus grande alliée sera elle-même, avec son intelligence et son jeu d’acteur elle compte bien se jouer des autres.

Marwa

Marwa est une habituée des aventures de stratégies, elle a une grande force mentale et est une grande séductrice. Ce sont des qualités qu’elle va mettre à profit pour gagner le jeu, s’il faut séduire elle le fera, s’il faut faire cavalier seul, elle le fera mais elle compte surtout rester très discrète pour ne pas attirer l’attention des autres sur elle.

Shauna

Shauna est une personnalité médiatique en Belgique, elle a d’ailleurs déjà participé au jeu télé Les Traitres. Malheureusement, elle n’a pas gagné, mais elle en a tiré des leçons qui lui serviront à prendre sa revanche. Sa plus grande force sera l’analyse, elle a par ailleurs des connaissances en mentalisme et n’hésitera pas à s’en servir.

Yaël

Personnage emblématique d’Un Dîner Presque Parfait, il n’a pas hésité à mettre ses convives dehors ! Alors dans ce jeu Yaël, compte rester fidèle à lui-même en opérant toujours dans l’ombre, après s’être assuré que tout le monde l’apprécie, pour finir par frapper fort.

Gabriel

Gabriel est franc, honnête et toujours en accord avec lui-même, mais en amour comme en stratégie il fonce droit au but et manque de finesse. Son côté brut de décoffrage l’empêche d’être un fin stratège et un bon menteur, mais lui vaut d’inspirer la confiance, et c’est de ça dont il espère se servir pour aller loin dans le jeu.

La « Grande Diva » Afida Turner fera une apparition tumultueuse dans le jeu, lors d’une soirée exceptionnelle, pour renverser le cours de celui-ci en offrant un avantage de taille à deux joueurs.