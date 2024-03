"Top Gear France" : la saison 9 diffusée sur RMC Découverte à partir du vendredi 15 mars 2024 - Vidéo

Vendredi 15 mars 2024 à 21:10, RMC Découverte débutera la diffusion de la 9ème saison inédite de "Top Gear France" avec Sylvain Levy et Pierre Chabrier.

Pour sa 9ème saison, "Top Gear" revient pied au plancher et totalement rénovée !

Le programme est incarné par le célèbre duo de créateurs de contenus Sylvain Levy et Pierre Chabrier. Leur chaine automobile « Vilebrequin » cumule plus de 160 millions de vues et plus de 2.4 millions d'abonnés.

Sylvain et Pierre, biberonnés à la version UK de Top Gear, sont les parfaits pilotes pour conduire cette nouvelle saison au succès. Ils ont su y apporter toute leur créativité, leur modernité et leur passion pour les voitures !

Enfin, l'écriture et la réalisation de cette nouvelle saison, confiées à l'humoriste Monsieur Poulpe viennent dépoussiérer les émissions automobiles et apportent ce qu'il faut de folie et d'humour au contenu.

Épisode 9x01 Road trip en Allemagne

Dans cet épisode spécial, Sylvain, Pierre et Ahmed (puis Julien) prendront la route direction l'Allemagne et le cultissime circuit du Nürb, du jamais vu sur Top Gear France !

Alors qu'ils passent ensemble une journée classique dans Top Gear, à savoir piloter de belles voitures sur le circuit de l'Anneau du Rhin près de Colmar, Sylvain, Pierre et Ahmed vont s'embarquer dans un roadtrip direction le mythique circuit du Nürburgring, et sa célèbre boucle nord... La Nordschleife, surnomé « l'enfer vert », est un circuit automobile allemand qui ne compte pas moins de 73 virages sur 21 kilomètres ce qui fait de lui le plus exigeant au monde !

Sur la route, le trio va vivre de multiples péripéties qui pousseront même Ahmed à quitter le périple juste avant la frontière allemande.

Julien Arruti reprendra donc le volant de sa Mercedes CL600 sur l'Autobahn, autoroute allemande sans limitation de vitesse, puis lors d'une course incroyable sur le légendaire circuit du Nürb, privatisé pour l'occasion.