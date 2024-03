"En bande organisée" dimanche 17 mars 2024 : les invités de Philippe Caverivière & Alex Vizorek sur France 2

Dimanche 17 mars 2024 à 17:45, France 2 diffusera un nouveau numéro de l'émission "En bande organisée" présenté par Philippe Caverivière & Alex Vizorek.

Tous les dimanches à 17:45, Philippe Caverivière et Alex Vizorek donnent rendez-vous aux téléspectateurs pour rire de l’actualité. Ils passeront en revue l’information avec leur ton et leur univers très différents et joyeusement complémentaires.

En compagnie d’invités issus de la politique, du spectacle, de la mode ou du monde sportif, ils commenteront l’actualité avant de le passer sur le « grill » pour une interview sans concession et pleine d’humour !

Philippe Caverivière et Alex Vizorek seront également entourés d’une bande de jeunes humoristes et stand-uppers qui viendront pimenter l’émission et surprendre l’invité.

Avec "En bande organisée", c’est un dimanche après-midi dans le rire et la bonne humeur !

Dimanche 17 mars 2024, Philippe Caverivière & Alex Vizorek reçoivent : Sophie Davant.