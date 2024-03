"Top Gear France - Ceux qui infiltrent la police" vendredi 22 mars 2024 sur RMC Découverte - Vidéo

Vendredi 22 mars 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de "Top Gear France" avec Sylvain Levy et Pierre Chabrier.

Pour sa 9ème saison, "Top Gear" revient pied au plancher et totalement rénovée !

Le programme est incarné par le célèbre duo de créateurs de contenus Sylvain Levy et Pierre Chabrier. Leur chaine automobile « Vilebrequin » cumule plus de 160 millions de vues et plus de 2.4 millions d'abonnés.

Sylvain et Pierre, biberonnés à la version UK de Top Gear, sont les parfaits pilotes pour conduire cette nouvelle saison au succès. Ils ont su y apporter toute leur créativité, leur modernité et leur passion pour les voitures !

Enfin, l'écriture et la réalisation de cette nouvelle saison, confiées à l'humoriste Monsieur Poulpe viennent dépoussiérer les émissions automobiles et apportent ce qu'il faut de folie et d'humour au contenu.

Épisode 9x02 Ceux qui infiltrent la police



Dans cet épisode, Sylvain et Pierre vont réaliser un de leur rêve d´enfant : devenir policier ! Et qui de mieux qu´Alban Lenoir pour les accompagner dans cette aventure incroyable et pleine d´adrénaline.

Ensemble, ils vont passer leur examen d´entrée dans la police. Un examen d´un nouveau genre ! Puis ils vont devoir choisir ce qu´ils considèrent chacun comme LA meilleure voiture de police de de tous les temps. Et pour les départager, ils vont se lancer dans différents tests déjantés et audacieux : drag race, contrôle de vitesse sous une pluie battante, intervention musclée, infiltration de gang de criminels et bien sûr une course poursuite digne de Balle perdue !

Invités BBQ Challenge : Arnaud Ducret, Tom Villa, Natoo et Etienne Moustache.