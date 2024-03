"Immortelle Barbara" le concert au Grand Rex diffusé sur Culturebox mercredi 27 mars 2024 - Vidéo

Mercredi 27 mars 2024 à 21:10, Culturebox diffusera "Immortelle Barbara", un concert hommage à une artiste mythique capté le 18 septembre 2023 au Grand Rex à Paris.

« …Du bout des lèvres », un concert exceptionnel présenté par l'INA, le Grand Rex et Neutra Production, où Raphaël, Carla Bruni, Agnès Jaoui, Joey Starr, Barbara Pravi, Tim Dup, et bien d’autres encore, rendent hommage à Barbara en musique et au rythme des images de l’Institut national de l’audiovisuel, retravaillées et augmentées.

Dédiée à l’une des plus grandes figures poétiques de la chanson française, cette soirée - deuxième concert patrimonial après le succès d’Immortel Bashung, en 2019 - mêle archives audiovisuelles, images inédites et prestations scéniques originales de vingt artistes de renom. Barbara chantait et racontait l’amour, parfois impossible, lors de concerts dont l’INA a soigneusement conservé la mémoire. Ces moments uniques ont inspiré des créations numériques qui seront mises en scène par Christian Eudeline, journaliste et écrivain et les équipes de l’INA.

Elles accompagnent, sous la direction musicale de Roland Romanelli, les artistes Raphaël, Carla Bruni, Agnès Jaoui, Joey Starr et Clarisse Fontaine, Barbara Pravi, Roland Romanelli et Rebecca Mai, Bertrand Burgalat, La Grande Sophie, Raphaële Lannadère, Cyril Mokaiesh, Birds On Wire, Barbara Carlotti, Anne Sila, Fishbach, Tim Dup et Ussar.