"N'oubliez pas les paroles" : la finale du Tournoi des Maestros 2024 sera diffusée le 13 avril 2024 sur France 2

La grande finale du Tournoi des maestros 2024 de "N'oubliez pas les paroles" sera diffusée sur France 2 samedi 13 avril 2024 à 21:10.

Après deux soirées pendant lesquelles les Maestros se sont battus en équipe, le Tournoi des maestros s’achève et vous allez pouvoir découvrir les vainqueurs de cette 6ème édition.

16 des plus grands maestros du jeu se sont affrontés en équipes avec un seul objectif : récolter jusqu'à 100 000 euros au profit d’associations. Après avoir soutenu Le Secours populaire et Petits Princes, c’est la Fondation Recherche Alzheimer qui sera mise à l’honneur pour cette dernière soirée.

Les deux équipes finalistes, composées chacune de quatre maestros, sont prêtes à tout pour remporter la victoire et offrir un beau soutien à l’association. Pour ces nouveaux duels individuels et collectifs, il va leur falloir faire preuve de stratégie et de solidarité pour réussir à s’imposer.

Les 4 membres de l’équipe victorieuse seront récompensés par un séjour au soleil plein d’aventures.

Qui succédera à l’équipe de Margaux qui a remporté le tournoi en 2023 ?

Rendez-vous samedi 13 avril 2024 à 21:10 sur France 2 pour la grande finale !