"La Grande Dictée des Jeux" au Champ-de-Mars le 17 avril 2024 avec Augustin Trapenard sur France 5

En association avec le Festival du Livre de Paris, un nouvel engagement pour promouvoir l'écriture et la lecture, France 5 diffusera "La Grande Dictée des Jeux" mercredi 17 avril à 21:05.

Cette année, un événement unique enflammera le Festival du Livre de Paris : La Grande Dictée des Jeux qui se déroulera sur le Champ-de-Mars à 100 jours de la cérémonie d’ouverture.

Une seule ambition : réunir une communauté intergénérationnelle de 3 000 personnes. Entre compétition, défi, camaraderie et célébration de la langue française, scolaires, collégiens, lycéens, étudiants, adultes et seniors deviendront des athlètes de l’orthographe. Le tout dans un cadre exceptionnel, avec la tour Eiffel en toile de fond. De nombreuses surprises seront également à prévoir avec les sportifs qui représenteront la France et les nouvelles disciplines des prochaines olympiades.

Autour d’auteurs contemporains renommés, de sportifs sélectionnés pour les Jeux Olympiques, de Rachid Santaki, le maître de cérémonie, et d'Augustin Trapenard à l'animation, trois dictées issues de trois textes inédits répondront à la devise olympique : Citius, Altius, Fortius (plus vite, plus haut, plus fort) :

Dictée n° 1 : thème "plus vite" – écrite par Agnès Martin-Lugand

Dictée n° 2 : thème "plus haut" – écrite par David Foenkinos

Dictée n° 3 : thème "plus fort" – écrite par Marc Lévy

Un événement fédérateur et décomplexé, car trois niveaux de difficulté seront proposés : niveau Brevet pour la première dictée, niveau Pour Tous pour la deuxième, et niveau Athlètes pour la dernière, concluant cette véritable montée en puissance orthographique.

Sous le label « Olympiade culturelle », délivré par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, cette Grande Dictée des Jeux est un événement festif d'ampleur au décor naturel unique, qui promet donc un grand moment de culture et de sport !