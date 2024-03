"Le duel des brocantes en régions" avec Julia Vignali sur France 3 mercredi 17 avril 2024

Mercredi 17 avril 2024 à 21:10, Julia Vignali présentera sur France 3 "Le duel des brocantes en régions", une grande soirée où la compétition, l'expertise et l'art de la négociation seront à l'honneur.

Julia Vignali et son équipe sont de retour sur le terrain pour une émission spéciale.

L'émission met en scène un duel entre deux équipes, composées chacune d'un acheteur, d'un commissaire-priseur, et de deux téléspectateurs férus de brocantes. Leur mission : explorer la brocante de Lisieux et le village des antiquaires de l'Isle-sur-la-Sorgue à la recherche de quatre objets correspondant à trois thèmes imposés (le XIXe siècle, les années 1900 à 1960, les années 1961 à nos jours). La compétition ne s'arrête pas là. Une fois les objets sélectionnés et expertisés, les deux équipes les mettent aux enchères et affrontent 12 acheteurs en salle des ventes (six habitués de l'émission et six autres professionnels du monde de l'antiquité, de la brocante ou de l'art).

Les participants : François Cases Bardina (acheteur), Delphine Frémaux Lejeune (commissaire-priseur), Clara et Eléonore (passionnées de brocante) rivalisent avec Caroline Margeridon (acheteuse), Harold Hessel (commissaire-priseur), Remy et Benjamin (férus de vide-grenier).

Cette fois, l'objectif n'est pas de battre des records de prix, mais de réaliser le meilleur bénéfice lors de la vente aux enchères.

Le suspense réside dans la capacité des équipes à dénicher des perles rares parmi l'abondance d'objets proposés et à les vendre avec succès.

Qui remportera ce duel en réalisant les affaires les plus concluantes et en générant le plus gros bénéfice ?

Réponse dans ce prime time où la compétition, l'expertise et l'art de la négociation sont à l'honneur.