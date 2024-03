Vendredi 22 mars 2024 à partir de 21:10, Camille Combal vous a proposé de suivre sur TF1 le 6ème prime de "Danse avec les stars" à l'issue duquel Diane Leyre a été éliminée.

Cette semaine, pour le prime des invités mystère, deux couples se sont retrouvés en face à face.

James Denton et Candice Pascal, derniers du classement des juges et Cristina Cordula et Jordan Mouillerac désignés par le public.

Après 6 semaines de compétition, les télépectateurs de TF1 ont tranché c'est donc Cristina Cordula qui a été éliminée vendredi soir.

Extrait de "Danse avec les stars" du vendredi 29 mars 2024.