"Mariés au premier regard" : 3ème épisode lundi 1er avril 2024 sur M6, voici ce qui va se passer... Vidéo

Lundi 1er avril 2024 à 21:10, M6 diffusera le 3ème épisode de la 8ème saison inédite de "Mariés au premier regard". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Les célibataires de cette 8ème saison de "Mariés au premier regard" sont de véritables héros. Des héros de l’amour, de la résilience, de la vie, du lâcher prise…

Pour ces célibataires, le trop ou le pas assez d’amour est l’élément qui a convaincu les experts de l'émission de les choisir.

Entre décisions radicales, sentiments extrêmes et décisions surprenantes, ces héros vont vous surprendre tout autant que leur futur conjoint.

Cette nouvelle saison est la saison des coups de cœur, des coups de folies, des coups de poker mais aussi des coups durs… car un célibataire dira non à la cérémonie de mariage.

Épisode 3

Quelques heures après leur mariage à Gibraltar, Tracy et Florian sont dans une impasse. Au cours de la soirée, l'attitude de Florian qui ne prend rien au sérieux a fait douter Tracy sur la capacité de cet homme à réellement s'engager en amour. Florian sera-t-il capable de changer radicalement de comportement afin de rassurer Tracy en se montrant séducteur ?

Alice et Florian vont devoir surmonter bien des épreuves avant leur premier regard à Gibraltar. Alice, face à elle même, qui a peur d'être rejetée et Florian face à son père au tempérament impulsif incapable de comprendre la décision de son fils. De son côté, Alice est loin d'être sereine après avoir découvert qu'elle a repris du poids. Peu sûre d'elle et de ce physique qui lui a valu tant de moqueries et d'humiliations, Alice va tenter de trouver une robe dans laquelle elle se sentira suffisamment bien pour affronter le premier regard de cet homme qui deviendra peut-être son mari. Ce défi elle va le relever avec la présence aimante de sa mère et de sa sœur.

Vous allez découvrir un nouveau célibataire : Jérémy, 33 ans, marbrier décorateur. Jérémy est un homme complexe, ambivalent, un homme qui s’est toujours senti incompris. Son physique de beau-gosse et sa nonchalance renvoient auprès des femmes un signal de “bad boy” qu’il n’est pas. Jérémy est un homme profond, sensible, doux, passionné par l’art, donnant tout son temps à son fidèle compagnon, son chien Noé. S’il n’a aucun mal à séduire, il fait appel à la science pour rencontrer une femme qui comprendra et aimera sa sensibilité, qu’il est enfin prêt à assumer après s’être battu contre les préjugés toute sa vie. C'est auprès de ses amis qu'il va apprendre qua la science a trouvé une femme compatible à 82% avec son profil : Marie.

Marie, 34 ans,est barmaid barista. C'est est une jeune femme sensible, rêveuse, dont la beauté naturelle, raconte sa douceur et sa candeur. Son extrême sensibilité, s’exprime à travers son amour de l’art, des animaux, de la nature… Marie est aussi une femme blessée, cassée, suite à une terrible trahison par le seul homme qu’elle a vraiment aimé il y a 9 ans. Ce traumatisme l’a profondément changé dans son rapport à l’amour. Inconsciemment, pour se protéger, elle s’est enfermée dans un long célibat, ne partageant son quotidien qu’avec sa fidèle chienne Moka. Toujours terrifiée par l’amour, Marie, se lance dans l’expérience “Mariés au premier regard”, comme on se jette dans le vide, guidée par son besoin si fort : Être aimée, retomber amoureuse d’un homme sensible, comme elle, qui fera chavirer son cœur. Mais quelques semaines après s'être lancée dans l'aventure, Marie craque et annonce qu'elle n'a plus du tout envie de se marier.

Pendant qu'Alice effectue les essayages de sa robe de mariée, Florian est incapable de se réjouir de son prochain mariage. Depuis la crise avec son père, provoquée par l'annonce de sa participation à l'expérience, il est complètement déstabilisé et incapable de penser à autre chose que cette cellule familiale qui a volée en éclats. Après quelques jours, son père a-t-il digéré la nouvelle ? Aidé par les conseils d'Estelle, Florian, prêt à tout pour apaiser les tensions, va engager la discussion avec son père.

À Gibraltar, Tracy et Florian ont pris congé de leurs invités. C'est désormais à deux qu'ils vont écrire la suite de leur histoire. Ils quitteront Gibraltar pour leur voyage de noces.

Remise de ses émotions, Marie poursuit l'expérience et va apprendre auprès de sa meilleure amie que la science a trouvé pour elle Jérémy. Puis ce sera l'annonce officielle à ses meilleurs amis et à ses parents qui ignorent qu'elle participe à cette expérience. Comment vont-ils réagir ?

Du côté de chez Jérémy, une partie de sa famille n'accepte pas de participer à l'expérience. C'est donc avec sa mère et un ami qu'il va choisir son costume pour le grand jour.

Direction ensuite Gibraltar pour y retrouver Alice et Florian. Son père aura-t-il enfin accepté sa décision de se marier ? Au moment où Alice et Florian vont enfin se rencontrer, rien ne va se passer comme prévu ce qui va profondément déstabiliser Florian.