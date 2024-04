"Le Quiz des champions" : nouvelle édition sur France 2 samedi 20 avril 2024 : les participants

La Ligue des champions des jeux TV fait son grand retour samedi 20 avril 2024 sur France 2 et s'offre pour l'occasion un casting d'exception !

10 des plus illustres gagnants de jeux TV, toutes chaînes confondues (Les 12 coups de midi, Tout le monde veut prendre sa place, Slam, Questions pour un champion et Tout le monde a son mot à dire), vont s’affronter au cours d’une bataille qui s’annonce épique.

Ils cumulent un total vertigineux de 3,2 millions d’euros de gains et sont restés plus de 3 ans à l’antenne !

Certains vont tenter leur chance pour la première fois. D’autres sont de retour et tenteront de prendre leur revanche.

Le gagnant de la soirée remportera 20 000 euros à reverser à l’association de son choix. Surtout, il ajoutera son nom au palmarès de l’émission et grimpera encore un peu plus dans la hiérarchie des plus grands champions de l’histoire des jeux TV.

Alors qui deviendra le plus grand champion de jeux télé de France ?

Voici vos 10 héros de la soirée :

Christophe Apalony – Plus grand champion de QPUC (1er candidat à faire 15 victoires)

Bruno Hourcade – Plus grand champion des 12 CDM. Recordman mondial du nombre de participations à un jeu tv (251 victoires)

Cécile Bigex – 1ère championne à remporter Le Trophée des Champions de Slam en 2021 (3 victoires)

Jarno Thomas – 1er champion de Grand SLAM (2 victoires). Vainqueur trophée des Champions Grand SLAM 2020

Sébastien Giroud – Le 9eme plus grand champion de TLMVPSP avec 113 victoires (18eme plus grand champion des 12 CDM 68 victoires)

Xavier Mercier – L'un des plus grands champions des 12 CDM (12eme au classement général avec 76 victoires), Vainqueur LQDC épisode 4

Grégory Moalic – Le plus grand champion de TLMASMAD (83 victoires)

Aude Burot – La plus grande championne de QPUC en nombre de victoires (2eme au classement général avec 14 victoires)

Dominique Bréard – 3eme plus grand champion de TLMVPSP (Derrière Marie-Christine et Julien) avec 150 victoires

Elodie Basle – 4eme plus grande championne de TLMASMAD avec 10 victoires (13eme au classement général)

Ils sont éminemment cultivés, ils sont déterminés, certains ont révisé d’arrache-pied…

Qui succédera à Xavier des 12 coups de midi, vainqueur en janvier dernier ?