"Taratata 100% live" : nouvel inédit le 26 avril 2024 sur France 2, les invités de Nagui

Vendredi 26 avril 2024 à 22:55, Nagui présentera sur France 2 un nouveau numéro de "Taratata 100% live", la seule émission musicale live du PAF avec le meilleur des artistes français et internationaux !

Une fois encore, Nagui vous propose des moments rares à la télévision avec toujours plus de performances et des duos inédits.

Annoncé comme son dernier album L’Impermanence, Alain Chamfort va présenter « Whisky glace », un titre élégant et sophistiqué produit par Sébastien Tellier, l'une des personnalités les plus éclectiques de la scène électronique française. Et en duo avec l’artiste émergent de la pop française Voyou, ils vont chanter « Né quelque part », l’hymne à la tolérance de Maxime Le Forestier.

L’artiste engagé Eddy de Pretto va interpréter « Urgences 911 », extrait du dernier album Crash cœur, un morceau inspiré d'une histoire poignante. Il sera rejoint par le chanteur Claude, à l’identité musicale singulière, pour une réinterprétation unique et touchante de « Tes yeux noirs » d’Indochine.

Douze ans après leur dernier album, c’est le retour du mythique groupe de rock américain Gossip et de l’emblématique Beth Ditto. Ce soir, il va interpréter « Real Power », extrait de l'album du même nom, et offrir un mashup étonnant pour Taratata entre les titres « War Pigs » de Black Sabbath et « Army Of Me » de Björk.

Avec son grand retour sur la scène musicale, Féfé présente son dernier single, « Quelque part », en duo avec Luiza, une véritable invitation à un voyage musical captivant.

Après une absence de sept ans depuis leur dernier album studio, le groupe de pop rock Superbus s'apprête à sortir un nouvel opus. Sur le plateau de Taratata, Superbus va chanter le single « Baby Boom » et « La Ballade de Jim », l’immense succès d’Alain Souchon.

Chacune de ces performances sera ponctuée par des confidences des invités sur les moments forts ayant jalonné leur carrière, mais aussi de superbes parenthèses musicales acoustiques, comme toujours dans Taratata.