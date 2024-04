"Top Chef" : 5ème épisode mercredi 10 avril 2024 sur M6, voici ce qui attend les candidats - Video

Mercredi 10 avril 2024 à 21:10, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre sur M6 le 5ème épisode de la 15ème saison de "Top Chef", le plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels.

Cette semaine, la tendance food porn est à l’honneur !

Pour la première épreuve, les candidats vont devoir réaliser un plat dégoulinant de plaisir. Mais, pour avoir l’honneur d’être dégusté par François-Régis Gaudry et Anne Luzin, directrice de célèbres revues culinaires, il leur faudra d’abord convaincre les abonnés d’Anne Luzin avec une photo, qui devra être la plus gourmande possible. Le candidat le moins convaincant à la dégustation ira en épreuve éliminatoire.

Pour l’épreuve éliminatoire, les candidats seront mis au défi par deux grands noms de la pâtisserie, maîtres en matière de food porn : Philippe Conticini et Jeffrey Cagnes. Les candidats vont devoir convaincre avec un dessert coulant qui devra régaler yeux et papilles du jury. Le moins d’entre eux sera éliminé du concours.

En seconde partie de soirée...

Top Chef, la brigade cachée

La brigade cachée fait son grand retour !

Pour cette 15ème saison anniversaire, c’est Pierre Gagnaire, l’un des chefs les plus célèbres de la planète, auréolé de 13 étoiles, qui a décidé de relever le défi et de devenir chef de brigade.

Chaque semaine, il mènera ce concours parallèle dans lequel les candidats éliminés du concours s’affronteront jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un. Pour faire ce choix crucial, le chef pourra compter sur l’expertise de François-Régis Gaudry, critique culinaire incontesté, lors des dégustations.

Le candidat qui parviendra à aller au bout de ce concours secret aura la chance de réintégrer Top Chef directement en quart de finale dans la brigade de ce chef multi-étoilé.