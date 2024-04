"Mask Singer" : la 6ème saison diffusée sur TF1 à partir du vendredi 3 mai 2024

Camille Combal vous donne rendez-vous vendredi 3 mai 2024 à 21:10 sur TF1 pour le lancement de la 6ème saison de "Mask Singer".

Pour cette nouvelle saison captivante, Camille Combal sera entouré d’une unité de détectives d’élite : Kev Adams, redoutable et fidèle investigateur depuis la 1ère édition, Chantal Ladesou qui fait son retour tant attendu et deux nouveaux complices à ne pas sous-estimer : Inès Reg et Laurent Ruquier, prêts à endosser, avec sérieux et concentration, ce rôle d’enquêteurs de "Mask Singer".

12 célébrités ouvriront la saison, dissimulées derrière des costumes de folie, mais cette 6e édition sera tellement riche en surprises et en rebondissements que vous découvrirez au total plus de 20 célébrités cachées sous des masques !

Les téléspectateurs ont déjà découvert le Cornichon en avant-première sur les réseaux sociaux de TF1, mais sauront-ils deviner qui se cache derrière les costumes de l’Epouvantail, du Hamster, du Léopard ou de l’Hippopotame et bien d’autres encore ?

Des performances scéniques phénoménales, de nouveaux types de magnétos indices, un niveau vocal extraordinaire, des personnalités qui incarnent leur personnage plus que jamais, des fous rires mémorables et des révélations stupéfiantes attendent les téléspectateurs et les enquêteurs dans cette 6ème saison de "Mask Singer".