Mariés au premier regard - 5ème épisode lundi 15 avril 2024 sur M6, voici ce qui va se passer... Vidéo

Lundi 15 avril 2024 à 21:10, M6 diffusera le 5ème épisode de la 8ème saison inédite de "Mariés au premier regard". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Les célibataires de cette 8ème saison de "Mariés au premier regard" sont de véritables héros. Des héros de l’amour, de la résilience, de la vie, du lâcher prise…

Pour ces célibataires, le trop ou le pas assez d’amour est l’élément qui a convaincu les experts de l'émission de les choisir.

Entre décisions radicales, sentiments extrêmes et décisions surprenantes, ces héros vont vous surprendre tout autant que leur futur conjoint.

Cette nouvelle saison est la saison des coups de cœur, des coups de folies, des coups de poker mais aussi des coups durs… car un célibataire dira non à la cérémonie de mariage.

Épisode 5

A Gibraltar, nous retrouvons Jérémy qui attend l'arrivée de Marie pour la cérémonie de leur mariage. Marie a finalement trouvé le courage de s'y présenter, mais un événement que personne ne pouvait imager, pas même les experts va venir la perturber encore un peu plus.

Nous retrouverons également Alice et Florian. Alors que l'alchimie était évidente entre eux, lors de la soirée donnée en leur honneur, en une innocente phrase prononcée par Florian, Alice s'est figée rattrapée par sa peur de ne pas lui plaire, elle qui est si complexée par son corps et ses formes généreuses. Florian a bien senti qu'il y avait un malaise, mais il n'en comprend pas la cause. Gilbert Bou Jaoudé, l'un des experts de l'émission, va s'isoler quelques minutes avec Florian pour éclaircir la situation. Puis, ce sera au tour de Kenzo, le neveu de Florian qui demandera à s'isoler avec son oncle et Alice à qui il souhaite poser des questions et une en particulier qui va provoquer un moment d'émotion...

Nous allons découvrir une nouvelle célibataire, un cas très particulier qui a demandé beaucoup de réflexions aux experts : Ludivine, 33 ans, cheffe d’entreprise en conseil en gestion d’entreprise, maman solo. Célibataire depuis 7 ans, Ludivine est une femme complexe, forte en apparence et si fragile au fond. Ainée de sa fratrie, Ludivine s’est imposée d’être parfaite, dans tous les domaines et a été élevée sans figure maternelle par un père aimant, mais très strict L’image de cette perfection apparente lui joue des tours en amour : depuis la rupture avec le père de sa fille, elle ne rencontre que des hommes attirés par son physique, sans chercher à la découvrir vraiment et qui finissent toujours par la tromper. Ludivine est une femme à deux facettes : elle est rigide, piégée dans cette quête de perfection, mais est dotée d’un tempérament spontané, drôle, sensible. Elle veut sortir de ce carcan et lâcher prise auprès d’un homme, entrepreneur et libre comme elle, et surtout fiable, fidèle, capable de s’engager au premier regard. C’est la mission confiée aux experts, lui trouver un homme compatible, qui lui permettra d’assumer sa sensibilité, son humour, son grain de folie ! C'est dans le bar où travaille sa sœur qu'elle va apprendre que le processus de sélection est terminé et qu'un homme qui lui correspond à 77% a été trouvé pour elle. Une annonce qui va la faire monter en pression...

Nous retrouverons Flo et Tracy à Ibiza toujours en lune de miel à un tournant de leur histoire. Rassurée par la patience et la bienveillance de son mari, Tracy avait trouvé le courage de se libérer des chaînes du passé en lui parlant de son enfance sacrifiée sans l'amour d'une famille ni la douceur d'un foyer. Fatiguée au petit-déjeuner, Tracy nous révèlera qu'une « petite étape » a été franchie... Ce cap important passé, les deux amoureux vont profiter pleinement de leurs quelques jours de rêve à Ibiza. Entre séances de shopping et farniente, tout est prétexte à être à deux. Mais une soirée privée avec un DJ organisée avec la complicité des amis de Flo au cours de laquelle Tracy va se sentir mise à l'écart va rendre la jeune femme mal à l'aise et se refermer sur elle-même sans que Flo ne s'en aperçoive. Tracy va s'en ouvrir auprès de Flo. Qu'elle sera sa réaction ?

Retour ensuite sur la cérémonie de mariage entre Marie et Jérémy, compatibles à 82%. Alors qu'ils se découvrent pour la première fois, Marie remarque parmi les amis de Jérémy la présence de Thibault, un jeune homme qui semble bien la connaître et qui pourrait tout faire basculer... Les doutes et les peurs de Marie vont-ils s’apaiser ? Marie et Jérémy vont-ils se dire oui pour la vie ?

Nous retrouverons ensuite Alice et Florian qui ont pris congé de leurs invités après une soirée riche en émotions. C'est seuls dans l'intimité de suite nuptiale qu'ils vont véritablement se découvrir. Un moment forcément angoissant pour Alice très complexée par son corps aux formes généreuses.

Direction ensuite Paris où Ludivine s'est rendue avec une amie et sa sœur pour les essayages de sa future sa robe de mariée. En raison de son niveau d'exigence, l'essayage de cette robe qui symbolise pour elle l'union parfaite va complètement la déstabiliser.

Nous découvrions l'homme compatible a 77% avec Ludivine : Raphaël, 31 ans, entrepreneur, créateur d’une startup dans le milieu du sport. Entouré de sa famille et de ses amis, Raphaël est un homme presque heureux : il lui manque l’amour ! Depuis la belle et longue histoire de 7 ans avec son ex-compagne, Raphaël, a fait de jolies rencontres, mais très brèves. En effet, il a un blocage Conscient de son blocage, le moindre détail physique du visage, il n’arrive pas à dépasser, et stoppe la relation. Pourtant Raphaël, prêt à s’engager, dans son cœur, comme dans sa vie, il veut construire une relation durable, une famille. Il réalise qu’il est surement passé à côté de jeune femme, qui aurait pu lui correspondre, et c’est cela l’essentiel. Il fait appel à l’expérience, pour sortir de son schéma, de ses blocages, l’obligeant à les dépasser. Quand il va apprendre que les experts lui ont trouvé une femme, il aura bien du mal à le réaliser. Le choc passé, il va s’empresser d'aller annoncer la nouvelle à son père. Quelle sera la réaction de ce père qui est très protecteurs avec ses enfants ?